【時尚手錶】G-SHOCK全新女裝手錶登場　《試當真》豪哥+許賢限定Cafe唱《係咁先啦》：時間很重要

▲ 《試當真》的許賢（左）、Jessica（中）、豪哥（右）出席G-SHOCK活動。（圖片由G-SHOCK提供）

G-SHOCK於8月25日推出全新女裝G-SHOCK METAL 手錶 GM-S2100系列，為慶祝新系列登場，G-SHOCK特設期間限定「G-SHOCK Girl’s Café」，《試當真》的豪哥及許賢大展歌喉，唱出兩首名曲《係咁先啦》及《跌嘢唔好搵》。

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全新女裝G-SHOCK METAL 手錶 GM-S2100系列

全新女裝G-SHOCK METAL 手錶 GM-S2100系列以獨創的設計和豐富的色彩，讓女生透過錶款及穿搭呈現屬於自己獨一無二的面貌，展現出對青春活力以及對時尚生活追求的態度。

全新金屬版本的 G-SHOCK GM-2100 及 GM-S2100 沿用大熱 GA-2100 錶款八角形設計，以金屬材質昇華，內部搭載抗變形的玻璃纖維及樹脂製成的內殼，藉此帶來更出色的緩衝及抗震能力。

這次不銹鋼的打磨方式採用正面髮絲紋、側面拋亮拋光的手法，錶面具有豐富的金屬質感，配上橡膠錶帶更有個性, 簡約設計突顯出佩戴者獨有的風格，為女生的日常配飾注入新驚喜。

此外，限量版 G-SHOCK/BABY-G 對錶系列專為夏日而設，特別版手錶更採用閃亮的淺藍色紙質包裝，營造出有如陽光照耀海面的閃耀效果，洋溢夏日青春氣息。

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期間限定「G-SHOCK Girl’s Café」

為慶祝新系列登場，G-SHOCK特設期間限定「G-SHOCK Girl’s Café」，於8月25日至29日在K11 Art Mall內的 HOW to live well 餐廳內舉行。大家可率先體驗全新 G-SHOCK Ｗomen 型格手錶 – G-SHOCK Metal GM-S2100 全系列，及其他秋季新款 G-SHOCK 手錶。

《試當真》的豪哥及許賢於限定Cafe開幕首天大展歌喉，唱出兩首名曲《係咁先啦》及《跌嘢唔好搵》，表示時間很重要，正如歌曲所講，「你哋唔明我幾憎搭 N259，而家唔走，飛的都至少兩舊，要平就要落，旺角轉小巴走。」所以需要時刻留意時間，錯過「尾班車」，回家的車費會更貴。

活動期間，凡登記出席的客人，可於 Café 免費享用獨家 G-SHOCK Special 特飲一杯，及以優惠價享用「G-SHOCK Girl’s Cafe Special Menu」內的特式美食，更可即場參與 「G-SHOCK Girls’Photo Booth」專區活動，並獲得「香港限定 G-SHOCK Girl’s Café」紀念品一份，尊享獨家購物優惠。

活動由2021年8月24日於網上開始接受登記，登記並收到確認短訊的朋友可於8月28日至29日指定時段到場體驗 G-SHOCK Girls’Café 活動，同時免費享用 G-SHOCK’s Special 特飲一杯，及其他尊享禮遇！（登記名額有限，先到先得）

G-SHOCK Girl’s Café

活動日期：2021年8月25日至8月29日

開放時間：12:00-22:00

地點：HOW to live well

尖沙咀河內道 18 號 K11 購物藝術館 2 樓 201-01 號舖（地鐵尖沙咀站 D3 出口、地鐵尖東站 N4 出口）

登記「送您 G-SHOCK’s Special Menu」活動連結請【按此】

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責任編輯：王芷瑩