【時尚手錶】G-SHOCK全新女裝手錶登場　《試當真》豪哥+許賢限定Cafe唱《係咁先啦》：時間很重要

▲ 《試當真》的許賢(左)、Jessica(中)、豪哥(右)出席G-SHOCK活動。(圖片由G-SHOCK提供)

G-SHOCK於8月25日推出全新女裝G-SHOCK METAL 手錶 GM-S2100系列,為慶祝新系列登場,G-SHOCK特設期間限定「G-SHOCK Girl’s Café」,《試當真》的豪哥及許賢大展歌喉,唱出兩首名曲《係咁先啦》及《跌嘢唔好搵》。

全新女裝G-SHOCK METAL 手錶 GM-S2100系列

全新女裝G-SHOCK METAL 手錶 GM-S2100系列以獨創的設計和豐富的色彩,讓女生透過錶款及穿搭呈現屬於自己獨一無二的面貌,展現出對青春活力以及對時尚生活追求的態度。

全新金屬版本的 G-SHOCK GM-2100 及 GM-S2100 沿用大熱 GA-2100 錶款八角形設計,以金屬材質昇華,內部搭載抗變形的玻璃纖維及樹脂製成的內殼,藉此帶來更出色的緩衝及抗震能力。

這次不銹鋼的打磨方式採用正面髮絲紋、側面拋亮拋光的手法,錶面具有豐富的金屬質感,配上橡膠錶帶更有個性, 簡約設計突顯出佩戴者獨有的風格,為女生的日常配飾注入新驚喜。

此外,限量版 G-SHOCK/BABY-G 對錶系列專為夏日而設,特別版手錶更採用閃亮的淺藍色紙質包裝,營造出有如陽光照耀海面的閃耀效果,洋溢夏日青春氣息。

期間限定「G-SHOCK Girl’s Café」

為慶祝新系列登場,G-SHOCK特設期間限定「G-SHOCK Girl’s Café」,於8月25日至29日在K11 Art Mall內的 HOW to live well 餐廳內舉行。大家可率先體驗全新 G-SHOCK Women 型格手錶 – G-SHOCK Metal GM-S2100 全系列,及其他秋季新款 G-SHOCK 手錶。

《試當真》的豪哥及許賢於限定Cafe開幕首天大展歌喉,唱出兩首名曲《係咁先啦》及《跌嘢唔好搵》,表示時間很重要,正如歌曲所講,「你哋唔明我幾憎搭 N259,而家唔走,飛的都至少兩舊,要平就要落,旺角轉小巴走。」所以需要時刻留意時間,錯過「尾班車」,回家的車費會更貴。

活動期間,凡登記出席的客人,可於 Café 免費享用獨家 G-SHOCK Special 特飲一杯,及以優惠價享用「G-SHOCK Girl’s Cafe Special Menu」內的特式美食,更可即場參與 「G-SHOCK Girls’Photo Booth」專區活動,並獲得「香港限定 G-SHOCK Girl’s Café」紀念品一份,尊享獨家購物優惠。

活動由2021年8月24日於網上開始接受登記,登記並收到確認短訊的朋友可於8月28日至29日指定時段到場體驗 G-SHOCK Girls’Café 活動,同時免費享用 G-SHOCK’s Special 特飲一杯,及其他尊享禮遇!(登記名額有限,先到先得)

G-SHOCK Girl’s Café

活動日期:2021年8月25日至8月29日

開放時間:12:00-22:00

地點:HOW to live well

尖沙咀河內道 18 號 K11 購物藝術館 2 樓 201-01 號舖(地鐵尖沙咀站 D3 出口、地鐵尖東站 N4 出口)

