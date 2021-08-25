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葉劉淑儀一連兩日派生日餅　笑言行會應每月舉行一次生日會

政治 18:58 2021/08/25

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葉劉淑儀透露，昨日與特首林鄭月娥和一眾行會成員，一起吃蛋糕和唱生日歌慶祝。（葉劉淑儀Facebook）

身兼行會成員的立法會議員葉劉淑儀，一連兩日分別向行會成員和傳媒派生日餅，慶祝自己71歲生日。葉劉淑儀笑言曾向行會秘書建議，仿效幼稚園每月舉行一次生日會呢！

葉劉淑儀昨晚在社交網站發帖文，形容昨日「牛一」正日過得充實愉快，透露昨日早上行會開會後，與特首林鄭月娥和一眾行會成員，一起吃蛋糕和唱生日歌慶祝，直言讓一向嚴肅的行政會議，添加一點歡樂氣氛。 她在帖文又透露，昨日亦收到各界友好送上的鮮花及朱古力蛋糕，令她十分驚喜。

葉劉淑儀下午聯同黨友容海恩，向正在大樓內工作的傳媒派生日餅。（胡偉明攝）

此外，立法會今日舉行大會，葉劉淑儀下午聯同黨友容海恩，向正在大樓內工作的傳媒派生日餅。期間，她向記者解釋為何會在行會派餅，指立法會議員間經常互相慶祝生日，更提到過去每逄有人生日，建制派群組內便會開玩笑，例如笑指同事要請食飯，或是從元朗拿一隻燒豬到立法會慶祝呢！

她又提及女兒亦有與她慶祝生日，更送了一部電腦作生日禮物，形容舊電腦用了10年有點慢。至於她今年有甚麼生日願望？葉劉淑儀表示，希望香港盡快克服疫情通關，而自己就希望身體健康，形容這是最重要。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

撰文 : 傅流螢

行政會議 容海恩 立法會 林鄭月娥 葉劉淑儀 政治

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