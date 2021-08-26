【JUPAS放榜】聯招覆核結果今早9時公布　40名首輪未獲取錄考生覆核後獲派八大或公大課程

▲ 大學聯招處今日（26日）公布文憑試成績覆核後的JUPAS重新遴選結果。（經濟日報資料圖片）

中學文憑試（DSE）成績覆核結果上周已出爐，大學聯招處今日（26日）公布文憑試成績覆核後的JUPAS重新遴選結果，391名申請覆核的考生當中，229人的派位結果有變。其中有40人在首輪未獲派任何學位，經覆核後獲派八大院校或公開大學學士學位課程，17人則獲派指定專業/界別課程資助計劃（SSSDP）學士學位。

今年有93名申請成績覆核的考生原先未獲派任何學位，其中40人覆核後獲派八大學士及公開大學學位、17人獲派SSSSDP學士學位、3人獲派副學士學位，33人經成績覆核後仍未獲得取錄。

整體有229名考生覆核後的聯招取錄結果有變，首輪已獲八大或公大學士學位取錄資格的233人中，有128人獲較高次序的學士學位課程取錄，分別有2人及1人轉獲SSSDP學士學位或高級文憑課程取錄。此外，原本獲派SSSDP學士學位的39人中，有21人改為獲派八大或公大學士學位；原本獲派高級文憑的24人中，亦有14人獲派八大或公大學士學位。另外亦有162名申請覆核的考生派位結果不變。

有關遴選結果將於今早9 時起公布，申請人可登入其「大學聯招辦法」帳戶查閱結果、註冊手續及有關資料。

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記者：黃悅晴