  • 29°C
香港時間 : 2021826日 (週四) 01:14
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【JUPAS放榜】聯招覆核結果今早9時公布　40名首輪未獲取錄考生覆核後獲派八大或公大課程

社會 00:00 2021/08/26

分享：

熱門 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

大學聯招處今日（26日）公布文憑試成績覆核後的JUPAS重新遴選結果。（經濟日報資料圖片）

中學文憑試（DSE）成績覆核結果上周已出爐，大學聯招處今日（26日）公布文憑試成績覆核後的JUPAS重新遴選結果，391名申請覆核的考生當中，229人的派位結果有變。其中有40人在首輪未獲派任何學位，經覆核後獲派八大院校或公開大學學士學位課程，17人則獲派指定專業/界別課程資助計劃（SSSDP）學士學位。

今年有93名申請成績覆核的考生原先未獲派任何學位，其中40人覆核後獲派八大學士及公開大學學位、17人獲派SSSSDP學士學位、3人獲派副學士學位，33人經成績覆核後仍未獲得取錄。

整體有229名考生覆核後的聯招取錄結果有變，首輪已獲八大或公大學士學位取錄資格的233人中，有128人獲較高次序的學士學位課程取錄，分別有2人及1人轉獲SSSDP學士學位或高級文憑課程取錄。此外，原本獲派SSSDP學士學位的39人中，有21人改為獲派八大或公大學士學位；原本獲派高級文憑的24人中，亦有14人獲派八大或公大學士學位。另外亦有162名申請覆核的考生派位結果不變。

有關遴選結果將於今早9 時起公布，申請人可登入其「大學聯招辦法」帳戶查閱結果、註冊手續及有關資料。

同場加映，兒童酒精入眼致角膜受損　醫生拆解3類常見兒童眼睛創傷

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：黃悅晴

相關文章

【JUPAS放榜】聯招今放榜　取錄率38.1%創新高　逾2,000達標考生落空
00:00 2021/08/12
【JUPAS放榜】聯招今放榜　取錄率38.1%創新高　逾2,000達標考生落空
【JUPAS放榜】港大醫科生聯招取錄率51%低過承諾　近年兩大醫學院非聯招IB生料增
22:38 2021/08/12
【JUPAS放榜】港大醫科生聯招取錄率51%低過承諾　近年兩大醫學院非聯招IB生料增
【JUPAS放榜】奧運熱潮下多間大學取錄運動員增　115港大新生獲Top 1%獎學金
00:00 2021/08/12
【JUPAS放榜】奧運熱潮下多間大學取錄運動員增　115港大新生獲Top 1%獎學金
【升學出路】內地大學資助計劃受惠人數連升6年　上學年3833人受惠涉半億資助
17:16 2021/08/18
【升學出路】內地大學資助計劃受惠人數連升6年　上學年3833人受惠涉半億資助
【國安教育】恒生大學最快明年1月推國安教育課程　校長何順文：供感興趣學生選修
17:29 2021/08/24
【國安教育】恒生大學最快明年1月推國安教育課程　校長何順文：供感興趣學生選修

你可能感興趣

【JUPAS放榜】聯招今放榜　取錄率38.1%創新高　逾2,000達標考生落空
00:00 2021/08/12
【JUPAS放榜】聯招今放榜　取錄率38.1%創新高　逾2,000達標考生落空
【JUPAS放榜】港大醫科生聯招取錄率51%低過承諾　近年兩大醫學院非聯招IB生料增
22:38 2021/08/12
【JUPAS放榜】港大醫科生聯招取錄率51%低過承諾　近年兩大醫學院非聯招IB生料增
【JUPAS放榜】奧運熱潮下多間大學取錄運動員增　115港大新生獲Top 1%獎學金
00:00 2021/08/12
【JUPAS放榜】奧運熱潮下多間大學取錄運動員增　115港大新生獲Top 1%獎學金
DSE 高級文憑 香港 中學 副學士 學士 大學聯招 大學

最高瀏覽

【性侵外孫】73歲外祖父涉性侵18歲外孫女　警誡下曾承認因色心犯案
15:24 2021/08/25
【性侵外孫】73歲外祖父涉性侵18歲外孫女　警誡下曾承認因色心犯案
【出軌人妻】網絡作家莎比亞老婆與教師出軌　情夫胞妹現身回應傳聞
11:32 2021/08/25
【出軌人妻】網絡作家莎比亞老婆與教師出軌　情夫胞妹現身回應傳聞
【道德爭議】買精生5國混血兒寵女無極限　單身CEO懷第二胎︰為女兒添弟妹
15:00 2021/08/24
【道德爭議】買精生5國混血兒寵女無極限　單身CEO懷第二胎︰為女兒添弟妹