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【強制檢測】3男2女違強制檢疫令被判監7至20日不等　3人獲緩刑12個月

社會 20:09 2021/08/25

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衞生署發言人嚴正提醒公眾應遵守相關規例。（資料圖片）

5名人士因違反《若干到港人士強制檢疫規例》（第599C章），今日（25日）於裁判法院被判刑。

5宗個案涉及3名男子及2名女子，年齡介乎29歲至74歲，該等人士早前於不同日子獲發強制檢疫令，訂明他們必須在家中接受強制檢疫十四日。在相關的檢疫令尚未屆滿前，他們在無合理辯解及未取得獲授權人員許可下離開其檢疫地點。五名人士分別被控違反第599C章第8（1）及8（5）條，或第8（4）及8（5）條，今日於裁判法院被判處監禁七至二十日不等，其中三人緩刑十二個月。

違反強制檢疫令會構成刑事罪行，違例者最高可被罰款25,000元及監禁六個月。衞生署發言人表示，有關判刑可給予社會非常清晰信息，指出違反檢疫令屬刑事罪行，政府對違反相關規例的人絕不容忍，並嚴正提醒公眾應遵守相關規例。截至今日，共有175人因違反檢疫令被法庭定罪，被判即時監禁最多十四星期或罰款最高15,000元不等。發言人重申，衞生署必定會對任何違反相關規例的人士嚴肅跟進。

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責任編輯：曾卓鋒

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