【幼稚園檢討】教育局完成幼稚園教育計劃檢討　否決實施強制性薪級表

▲ 教育局今日（25日）宣布完成幼稚園教育計劃檢討，檢討報告將於9月3日向立法會教育事務委員會匯報。（資料圖片）

教育局今日（25日）宣布完成幼稚園教育計劃檢討。檢討報告全文將於稍後上載至教育局網頁，並會於9月3日向立法會教育事務委員會匯報。

教育局在2019年中開始檢討「計劃」的推行情況，包括自2017／18學年起實施「計劃」至2019／20的三個學年，在「計劃」下的資助模式、教師專業（包括人手、薪酬及專業發展）、監管和質素保證、校舍及設施、課程發展與學生學習、家長教育等。就此，教育局共進行了60多場的諮詢會議，與不同持份者的代表會面，包括辦學團體、幼稚園校長、幼稚園組織、教師組織、相關非政府機構，以及家長和幼稚園教師。

教育局會從多方面支援幼稚園持續發展，未來的主要措施包括加強教師的專業發展、簡化行政措施、幫助幼稚園改善校舍環境、在2021／22學年向幼稚園提供一筆過五萬元至六萬元的額外資助，幫助學校啓動有系統的家長教育課程及請撥款將「幼稚園及幼兒中心學費減免計劃」的學費減免上限，由現時參加計劃的幼稚園學費的第75個百分位數，提升至第100個百分位數，使獲得全額學費減免的家長無須支付任何差額。

教育局發言人強調：「幼稚園界別的特質是靈活及多元，能迅速回應社會的轉變和家長的需要。實施『計劃』的政策目標是提供易於負擔的優質幼稚園教育，以及提高學童按其所需接受不同模式幼稚園教育的機會。由2017／18學年實施『計劃』至今，參加『計劃』的幼稚園佔合資格幼稚園數目的97%，當中約九成半日制課程免費；至於全日制課程，由於政府提供額外津貼，學費維持在低水平，在『計劃』下提升幼稚園教育質素的措施亦已逐步落實，幼稚園的運作大致暢順，『計劃』獲得業界及家長的支持。整體而言，已達到上述的政策目標。」

發言人表示：「由實施『計劃』至2019年年中展開檢討，只有兩年多的時間，不宜作出根本性或原則的改變，因此檢討的目的是了解『計劃』實施的情況，從而探討在執行細節上需要優化的環節。」

事實上，在實施「計劃」後，教育局持續檢視幼稚園的需要，優化或新增資助，適時回應幼稚園業界關注，例如因應2019冠狀病毒病疫情先後多次提供額外津貼，亦推出幫助學生在家學習的「贈書計劃」及「小手作及資源套計劃」。此外，隨着檢討工作的進行，教育局與業界積極互動，若發現有急需改善之處，教育局隨即優化支援措施，例如在2020／21及2021／22學年提供校舍搬遷津貼、校舍裝修津貼、優化學校網頁津貼等。

發言人表示：「在檢討過程中，幼稚園界別普遍認為必須維持其靈活及多元的特點，讓幼稚園保留運作上的彈性，以便迅速回應社會的轉變和家長的需要。就教師的薪酬安排，各持份者曾詳細討論不同方案，若設立強制性幼稚園教師薪級表，並與政府資助掛鈎，基本上是採用類似資助中小學的做法，但這做法其實包含多個互有關連的部分，包括每年經教育局核准開辦班級數目及教職員編制。現時，幼稚園善用『計劃』下的彈性，靈活調撥資源，共聘請了約1,000名額外教師，若實施強制性薪級表，由教育局核准其班級數目及教師編制，這些教師會成為超額教師，隨着學生人口下降，問題會更趨嚴重。此外，在善用公帑的大前提下，幼稚園在學期中收生（一般稱為「插班生」）必須善用空置學額，學校收生的彈性減少，家長的選擇亦會減少。總的來說，由於幼稚園的運作模式與資助中小學截然不同，單獨套用強制性教師薪級表，並不可行。」

發言人續說：「在維持幼稚園多元、靈活，以及迅速回應社會轉變和家長需要的大前提下，教育局會維持現時教師薪酬範圍的安排，讓幼稚園可因應員工的工作經驗、表現、額外工作職責、資歷、培訓和特別技能等，靈活釐定員工的薪酬，配合幼稚園的情況。」

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責任編輯：曾卓鋒