促港府支援同樂運動會主辦方　葉劉淑儀︰若較以往失色將很丟面

▲ 徐英偉表示，同樂運動會目的旨在推動共融文化，會按既定程序處理預訂場地事宜。（陳國峰攝）

「同樂運動會」將於明年11月在香港舉行，是該項賽事首次由亞洲城市主辦，但一些議員早前強烈反對。可是，立法會議員葉劉淑儀卻大唱反調，她今日在立法會上要求政府向主辦單位提供支援，形容若賽事較以往失色，香港將會很丟面。

葉劉淑儀今日在立法會提出口頭質詢，要求政府向主辦單位提供支援，包括協助優先預訂康文署轄下康樂設施，以展示香港社會多元包容的一面。她又指出，香港過去經常被指打壓人權，形容本港今次舉辦同樂運動會，正是「保障人權的名片」。

她又認為，香港很難得成為首個主辦同樂運動會的亞洲城市，形容若賽事規模較細，或較以往失色，香港將會很丟面。

民政事務局局長徐英偉回應指，按康文署預訂場地機制，主辦同樂運動會的機構屬第二優先界別，可於3個月前預訂繁忙時段場地，以及於6個月前預訂非繁忙時段場地。他續指，主辦方已聯絡屬最優先界別的大專院校、運動會等協助租用場地，透露有約8至9成活動已找到合適場地。

不過，部分建制派議員則借機會表達憂慮。其中，議員梁美芬強調，同樂運動會不能與奧運相提並論，引述有組織收集到過萬個反對簽名，認為同樂運動會將撕裂社會，又擔心有參與者會在運會上，宣傳敏感政治議題。

另一議員何君堯則形容，同樂運動會是「披着羊皮的豺狼」，認為會造成另一場風暴，指政府並無汲取2014年和2019年社會事件的教訓，質疑政府棄守國家安全底線。

徐英偉強調，同樂運動會目的旨在推動共融文化，指出只要主辧單位並無違法，當局會按既定程序處理預訂場地事宜。他又指，若出現違反《港區國安法》的情況，相關執法部門會處理。