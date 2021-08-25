【駐港解放軍】駐香港部隊第24次建制單位　輪換工作順利完成

▲ 中國人民解放軍駐香港部隊今日（25日）組織了進駐香港以來第二十四次建制單位輪換行動。圖示陸軍部隊組織輪換交接儀式。（政府新聞處提供）

中國人民解放軍駐香港部隊根據《中華人民共和國香港特別行政區駐軍法》和中央軍委命令於8月25日組織了進駐香港以來第24次建制單位輪換行動。輪換行動已於當日順利完成。駐軍就得到香港特別行政區政府和社會各界的大力合作與支持表示衷心感謝。

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此次輪換出港的官兵圓滿完成了駐防香港的各項任務，以出色的表現向祖國和人民交上了一份滿意的答卷。他們在離港之際通過駐軍新聞發言辦公室，感謝香港社會各界和廣大市民對他們在港工作期間的關心與支持！

新進港的官兵進駐前認真訓練和學習，具備了履行香港防務的能力素質。他們表示，堅決聽從黨中央、中央軍委和習主席指揮，嚴格遵守基本法、駐軍法和香港特別行政區的法律，不斷錘煉履行防務職責的過硬本領，為維護國家主權、安全、發展利益，守護香港長期繁榮穩定，確保「一國兩制」偉大實踐行穩致遠作出積極貢獻。

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責任編輯：曾卓鋒