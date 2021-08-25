【十四五規劃綱要】人民日報：香港得有「慢進也是退」的勁頭

▲ 人民日報發表評論，促香港把握機遇，不進則退。（資料圖片）

國家「十四五」規劃宣講團來港，官媒《人民日報》今發表評論，形容是次宣講無論是政策內容，還是活動安排，都「頗具新意，信息量很大」。

評論引述特首林鄭月娥評價指，規劃「一字值千金」，認為經由宣講團與香港各界面對面交流，香港社會應能更深感受，「一字千金，所重何在」。

評論特別提到，周一下午，宣講團走進立法會的情景，指印象深刻的畫面，是大家一起在立法會留下的一張大合照，「為香港發展坦誠交流、獻計獻策的氛圍，讓人感慨。」強調破解香港的問題，要靠發展這把「總鑰匙」，而香港發展的最大機遇在內地。又指，十四五規劃對香港的綜合定位，正是要助推香港產業多元化，為香港經濟發展培育更多新優勢、注入新動力，以及破解香港發展的深層次矛盾，為港青提供更多就業創業的空間和機會。

評論續指，現在的關鍵是要靠香港自身激發搶抓機遇，乘勢而上的「內驅力」，又再次引述中聯辦主任駱惠寧日前講的，「不進則退，慢進也是退」，並引用歌曲《獅子山下》，呼籲香港「拋棄區分求共對，放開彼此心中矛盾，理想一起去追」。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：林曉君