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【打壓起底】法案委員會完成審議起底刑事化草案　料10月13日大會恢復二讀

政治 21:36 2021/08/25

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個人資料私隱專員鍾麗玲強調，若有人有犯罪意圖，而在未得到當事人同意下披露其個人資料，修例後將會構成「起底」罪行。（私隱公署圖片）

立法會一個法案委員會，今日完成審議涉及將「起底」行為刑事化的修例草案，預料10月13日提交大會恢復二讀辯論。

會議間，議員梁美芬表示，不少學生均會在開學前，對其他同學進行「起底」，並將資料發放到群組。她又建議，政府可在學校、電視黃金時間和網上討論區「連登」等加強宣傳，形容要高調告知市民作出「起底」行為後，要負上相關法律責任。

個人資料私隱專員鍾麗玲表示，如果有人有犯罪意圖，而在未得到當事人同意下披露其個人資料，在修例後將構成「起底」罪行，公署屆時會聯絡披露者，以了解是否有能力即時移除信息，有需要亦會去信有關平台促請採取行動。

政制及內地事務局局長曾國衞則強調，今次草案不單會追究作出「起底」行為的「始作俑者」，若有關平台未有按照法律要求，移除有關資料，亦需要負上刑責。

《2021年個人資料(私隱)(修訂)條例草案》建議，賦予個人資料私隱專員調查、執法和檢控權，修例獲通過後，將有權要求提供材料、搜查處所、檢查電子器材，或拘捕涉案人士等。至於罰則設兩級制，最嚴重可判罰款100萬元及監禁5年。

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責任編輯：胡偉明

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