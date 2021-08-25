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【衝紅燈】兩輛的士大埔廣福道涉衝紅燈　警方強烈譴責並票控涉事司機

社會 21:38 2021/08/25

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近日網絡流傳一段影片，片中提到兩輛的士昨日（24日）在大埔廣福道與安富道交界等侯時突然衝紅燈。（網絡影片截圖）

近日網絡流傳一段影片，片中提到兩輛的士昨日（24日）在大埔廣福道與安富道交界等侯時突然衝紅燈。警方表示，留意到網上該段影片及高度重視案件，並於今日（25日）在大埔區票控該兩名違例的士司機，涉嫌干犯「沒有遵守交通燈的指示」。

即看兩輛的士衝紅燈情況：

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片中所見，兩輛的士當時在大埔廣福道與安富道交界，當時交通燈號為紅燈。未幾，綠色的士疑無視交通燈號並前進，隔鄰紅色的士同樣無視燈號轉左。

警方表示，司機衝紅燈的行為不但不負責任，更對道路使用者構成嚴重威脅，警方予以強烈譴責。警方提醒，「沒有遵守交通燈的指示」除了可能會被定額罰款600元，記5違例駕駛記分；違例者亦有可能被控告，若屬首次定罪，最高可被判處監禁3個月及罰款5,000元；再定罪會被判處監禁6個月及罰款10,000元。為己為人，做個負責任的司機。

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責任編輯：曾卓鋒

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