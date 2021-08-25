【警隊教官】警隊通天教官薪火相傳30載　改正學警練槍方法習助補考合格

▲ 伍啟光(右)大部分時間擔任教官，主要駐守槍械訓練科。(警聲網頁)

最新一期《警聲》報道警隊的「通天教官」。現駐守槍械訓練科的總督察伍啟光於2017年獲頒香港警察榮譽獎章，他榮休後以「退休後服務合約計劃」繼續服務警隊，在逾42年的警務生涯中，他大部分時間擔任教官，主要駐守槍械訓練科，亦曾在警察訓練學校(現警察學院)當步操教官，以及在警察機動部隊教導防暴與體能訓練。

伍啟光1990年試用處於研發階段的迷你靶場時，獲教官賞識並邀請加入槍械訓練科。伍啟光記得有一位男學警因手部力量不足以致槍試不及格，於是自行購買手握力器作練習，然而其成績卻沒有進步，他發現男學警的練習方法錯誤，故建議他改用噴水壺練習射擊技巧，並改變持槍習慣及肌肉記憶，最終男學警成功補考及格。

伍啟光曾多次到海外交流，從中發現香港警隊槍械訓練是非常規範及系統化，水平超卓。他在槍械訓練科除了教授射擊技巧外，亦負責制訂防衛性戰術的訓練，「警隊引入了易學、易練、易記的『前臂擋格』技巧及概念，讓人員練習一至兩個簡單動作去化解各種突然襲擊。我與內地有深厚武術底子的公安教官交流時，他們都認為這技巧及概念非常實用，即使人員沒有武術根基亦能輕易應用。」

伍啟光因晉升曾一度返回前線工作，但他很快重投教官的工作並擔任警察機動部隊的防暴及體能教官，希望接觸更多年輕人，因此在2002年申請到警察訓練學校，教導見習督察並擔任副班主任。他表示，步操有效訓練年輕學員的責任感、紀律和團隊精神。

伍啟光談及教官生涯中最為深刻的經驗時表示：「90年代初街上槍林彈雨，我當時初任教官，與槍械訓練科的長官及資深教官在短時間內配合行動需要，將警隊所使用的槍械、訓練的場地及配套等提升至國際水平，實屬難能可貴的經驗。」伍啟光現為興建中的缸瓦甫警察訓練設施進行策劃和前期準備工作，以延續在警隊薪火相傳的使命。

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責任編輯：蘇文軒