【振興經濟】政府公布延長寬減政府收費和租金　另延長「中小企融資擔保計劃」申請期

▲ 財政司司長陳茂波表示，雖然香港經濟自今年初已逐漸重拾動力，但不少業界的經營環境仍受疫情持續影響。（資料圖片）

鑑於2019冠狀病毒病持續影響經濟活動，政府今日（25日）公布將延長豁免或寬減現行35類政府收費措施，以及延長向合資格政府物業及合資格政府土地短期租約和豁免書提供租金或費用寬減，以持續對企業和業界作出支援。政府亦將額外注資350億元並延長「中小企融資擔保計劃」下百分百特別擔保產品的申請期，以協助企業解決資金周轉問題。

財政司司長陳茂波表示，雖然香港經濟自今年初已逐漸重拾動力，但不少業界的經營環境仍受疫情持續影響。政府認為有需要繼續給予支援，因此決定延長各項幫助企業和相關業界的措施以及擔保產品，以減輕其成本及資金周轉壓力。

這些豁免或寬減政府收費措施將惠及多個行業，包括航空、海事、物流、漁農、零售、飲食、建造以至旅遊及娛樂業。大部分豁免或寬減政府收費措施均延期一年並將於2021年10月1日開始實施，而其餘措施將在較後日期，即待現行的豁免或寬減期屆滿後陸續生效。昨天在行政會議建議及行政長官指令下，已制定了26項附屬法例以延長部分現行的豁免／寬減收費措施。政府將於2021年8月27日在憲報刊登這些附屬法例以及其餘7項由有關當局制定的附屬法例，並將於2021年9月向立法會提交相關附屬法例，進行先訂立後審議的程序。延長豁免或寬減收費措施估計會令政府減少共20.36億元的收入。建造業議會建議延長豁免建造業工人註冊費用的措施亦會經此立法程序同時落實，估計會令建造業議會減少約1,000萬元的收入。豁免／寬減收費措施的詳情載於附件。

現時向政府物業合資格租戶及地政總署轄下合資格短期租約和豁免書提供75%租金或費用的寬減措施原定於2021年10月1日屆滿。政府將延長有關寬減措施至2022年3月31日，為期6個月，估計因此會令政府減少共13.76億元的收入。在此期間，因應政府要求而需要關閉處所的租戶可繼續在關閉期間獲得全額租金豁免。

政府亦會將「中小企融資擔保計劃」下百分百特別擔保產品的申請期延長6個月至2022年6月30日。就此，政府會尋求立法會財務委員會批准，向「中小企融資擔保計劃」提供額外350億元財政承擔額，政府在「中小企融資擔保計劃」下提供的總承擔額會因此增加至2,180億元。

此外，有見經濟復蘇因各地疫情反覆仍面對很多不確定性，香港金融管理局已於7月中聯同「銀行業中小企貸款協調機制」宣布，再延長「預先批核還息不還本」計劃下貿易融資貸款還款期90天至10月底。

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責任編輯：曾卓鋒