【新冠疫苗】打首針人數突破400萬　聶德權指佔12歲以上接種人口近6成

▲ 新冠疫苗接種計劃至今（25日）踏入第181日，政府公布，迄今已為參與計劃人士接種逾722萬劑疫苗。(經濟日報資料圖片)

新冠疫苗接種計劃至今（25日）踏入第181日，政府公布，迄今已為參與計劃人士接種逾722萬劑疫苗；截至今晚8時的過去24小時，共有約5.63萬人接種疫苗和約1.18萬人預約接種時間。

本港累計400.8萬人已打首針，其中252萬人打復必泰、148.4萬人打科興；已打第2針人口達321.9萬，其中近199.7萬人打復必泰、122.1萬人打科興。

政府亦公布，截至今日零時，過去24小時共有18宗由社區疫苗接種中心或醫院管理局轄下的指定普通科門診診所送院的個案，他們因接種後出現常見副作用而送院，情況穩定，其中13人已經出院，4人留院觀察，1人不遵從醫生勸告自行出院。

另外，公務員事務局局長聶德權今日亦在社交網站上發文表示，第一針疫苗接種突破400萬人，佔12歲以上接種人口近6成，用了32天將第一針接種人數由300萬增至400萬。

他表示，仍未接種疫苗的，要爭取時間盡快接種，尤其是長者，現時70歲以上接種率僅得24.5%，大落後，必須急起直追，因為長者是風險最高，最需要疫苗保護的一群。會繼續透過院舍、地區長者中心、社區疫苗接種中心、即日籌等渠道主動接觸長者，提升長者的接種率，呼籲社會各界共同努力齊推動；近日預約及接種首劑疫苗的市民數目呈減少趨勢，令人擔心，希望大家繼續發揮大我小我精神，把握機會盡早接種。

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責任編輯：洪芷晴