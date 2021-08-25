【我是現場】馮允謙狂摸陳卓賢胸肌　Jay Fung獻歌送肺炎離世嫲嫲

▲ 陳卓賢再自彈自唱盡顯才華。（攝影：梁樂欣）

全新本地音樂會系列《我是現場音樂會》第二擊由兩位炙手可熱的唱作歌手：馮允謙（Jay）及陳卓賢@Mirror（Ian）接棒，今晚舉行第二場期間限定聯乘音樂會。

今晚歌單大致跟首場相同，一開騷，Jay Fung與Ian以「一白一黑」造型登場合唱《開始倒數》、《正式開始》。

因今晚同時可作網上售直播，Jay Fung說聽講有30個國家購網上票欣賞，Ian就笑言他們通常很少說話，會以唱歌表達心情。

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二人再度一同彈結他，並演繹偶像John Mayer的作品。

馮允謙唱第9首歌之前說：「自己入行9年，第一次在Star Hall辦音樂會，請觀眾圓他的心願，大叫馮允謙我愛你！」觀眾高聲和應。

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Ian其後用木結他自彈自唱《喜劇之王》，再唱完medley後，他們請觀眾互動唱歌，一眾Hellosss反應很大，Ian一開口，他們就尖叫。

Jay 唱完第11首歌時分享：「早前作了首歌給嫲嫲，但她感染新冠肺炎離世，沒機會聽到了。」台下有粉絲大聲應道：「她會聽到的」

演出另一驚喜， 是Ian特意學了台語唱《魚仔》。而今晚Anson Kong也來了現場，Ian唱《蝸牛》（粵語+國語）前，特意說：「這首歌是送給我朋友的，大家唱大聲一點。」

Jay亦台上爆料：「Ian的粉絲應該很羡慕我，這幾天我們經常見面，可以擁抱他，摸他胸肌！」

記者：梁樂欣、Nicole