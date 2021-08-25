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【議事規則】政府擬修例　容許在指定期間以遙距方式進行立法會會議

政治 22:31 2021/08/25

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修例後，立法會將在《議事規則》中訂明，進行遙距會議的法定人數、表決程序及其他技術事宜。（資料圖片）

政府今日向立法會提交文件，建議修例容許立法會可於指定期間，以遙距方式進行立法會大會、內會及財會，同時可對行為極不檢點的議員施加財政處分。有關法案將於本周五刊憲，下月1日在立法會首讀。

因應疫情，立法會早前通過一項議案，容許事務委員會及其他小組委員會等，透過虛擬形式舉行委員會會議的程序。不過，當時的安排並不適用於大會、內會、財會及其轄下小組委員會等。

議事規則委員會主席謝偉俊表示，今次修例僅為有關安排提供法律基礎，具體細節仍有待立法會討論，在《議事規則》中訂明有關的法定人數及表決程序等。他又指，立法會僅會在特別情況下，改以視像方式召開會議，例如在嚴重疫情期間等。

謝偉俊又指，自己尚未詳閱修例草案全文，但相信會參考早前事務委員會的視像開會做法，屆時有關會議的主席，或秘書處職員需身處會議室內。他又表示，當修例草案獲通過後，相信有關財政處分的安排可即時生效。

被問到今屆立法會期即將完結時，謝偉俊認為今次修例爭議性不大，估計可於休會前完成修例。

此外，文件亦提到，擬訂明條例（包括其有關特權及豁免權的條文）適用於以遙距方式，舉行的立法會或委員會會議，猶如實體會議一樣。

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記者：胡偉明

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