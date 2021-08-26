【小學全日制】福建附小改革回歸「真全日」初心　冀復全日課後下午改設體藝時段

▲ 油塘福建中學附屬學校校長徐區懿華（中）表示，疫情下安排半日面授課堂，啟發她構思改革下午課節安排。（陳靜儀攝）

開學在即，直資名校福建附小新學年決心改革上課時間表，以重拾「真全日」初心。校方借現時疫情半日課限制，將常規課堂編排上午進行，日後回復全日制也不變，下午改設70分鐘「體藝及個人成長自由時段」，按需要進行興趣班及拔尖保底等，並推出情緒教育，處理疫情下學生情緒問題。校方盼望教育局批准小學恢復全日面授課，家長及學生均期待對新全日制課程安排，料有助減壓。

教學新常態促使學界反思全日制授課成效，油塘直資小學福建中學附屬學校校長徐區懿華表示，最初入行任教半日制小學時，渴望轉全日制時可以增加與學生相處時間，但這轉制「初心」，都在每日疲於奔命的追趕課程中消逝，反而令師生休息時間減少。

徐區懿華指，不少學校都認同需改變全日制教學模式，但當時仍在探索，「好難突然間煞停架火車嚟一個『大扭轉』，但係疫情畀咗個機會，原來半日已經可以做到最基本要做嘅嘢，淨返嘅時間係咪可以做吓其他嘢呢？」徐區懿華發現，疫情下進行半日面授課堂，學生學習水平亦無大轉變，啟發她構思改革下午課節安排，7月透過Zoom家長會預告計劃後，反應非常正面，已有初步共識。

她表示，其校逾9成教職員已打首劑疫苗，期待教育局批准小學回復全日面授課堂，該校將實施「真全日」上課時間表，下午12時55分完成常規課堂後，進行午膳及30分鐘功課輔導，餘下時間，除周一進行周會，周二至五便增設70分鐘的體藝及個人成長自由時段，按學生家長意願及需要，進行校隊訓練、多元智能興趣班、跨科學習及拔尖保底等。

增情緒教育課 設4D實驗室

校方亦發現學童疫下面對同儕衝突時反應比以前更大，5至6月問卷調查亦發現，43%學生因疫情感到困擾及焦慮、約20%表示不懂辨別及處理情緒，故將於新增時段設情緒教育課，開設4D沉浸式學習實驗室的「情緒自選台」，教學生認識及妥善管理情緒。

升小五女學生梁智悠表示，以前全日制上課，每周4日留校參加校隊訓練或在校外學琴和跳舞，回家後吃飯梳洗及做完功課，大概10時多才睡覺，她對於新安排感興奮，「做功課可以無咁大壓力」。其母親梁太亦說，疫情下女兒習慣躲在房間用電腦，減少跟父母溝通，期待學校增加支援。

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記者 馮琪雅