【學生流失】直資名校退學人數倍升　9成移民

▲ 本港學界掀起退學移民潮，有直資名校上學年退學人數以倍數上升，急增至雙位數，其中9成屬移民，以英國居多。陳靜儀攝

前年社會運動後，本港學界掀起退學移民潮。直資名校福建中學附屬學校校長徐區懿華透露，其學校退學人數由每年不多於3人，上學年以倍數上升，急增至雙位數，其中9成屬移民，以英國居多，據她了解部分直資學校亦情況嚴重，憂殺校潮再臨，盼教育局以新思維應對，讓教育界平穩發展。

憂殺校潮 盼教局新思維應對

徐區懿華形容，移民潮對學界造成衝擊已不是秘密，隨着學生流失、學額空缺增加，掀起了學生轉校插班的音樂椅效應，津校、直資及國際學校也受影響。

以其學校為例，今年收到的插班生申請較往年多3、4倍，截止申請後亦不斷收到家長查詢，初小年級競爭尤其激烈，平均70至80人爭1位，高小則有20至30人爭1位。

她亦提及，移民潮亦導致部分學校出現招聘困難，部分直資學校教師受津貼學校退休制度吸引而流失，雖9月開學在即，也有其他學校教職員臨時辭職，籲當局協助學界應對。

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記者 馮琪雅



