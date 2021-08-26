【太古故事】工業城宿舍舊人憶故情　貧窮帶來的美好童年

▲ 甄洵芝在太古工業城長大，兒時的他雖然貧窮，但卻快樂地享受每天。。（梁偉榮攝）

「窮」字帶點貶義，常令人聯想到劏房和愁容，但原來在上世紀的香港社會，社區只要有人情味，窮亦可以快樂。

出生於工人家庭的甄洵芝，兒時居於太古工業城員工宿舍，他笑稱，雖然兒時家中窮到無物可偷，晚上會打開大門睡覺，但生活充滿樂趣，考試高分可換到一小碗豬油撈飯加雞蛋，到戲院偷看半場戲，而爸爸從公司帶回來的三文治都能讓他樂上半天。窮，但也很快樂。

太古工業城已經清拆多年，變成現時的太古城。太古集團於明日起在中環海事博物館設展，將與太古集團相關大大小小的故事展出，而太古工業城的故事亦在其中，無論想要追憶，還是想對香港歷史多一份認識，亦不容錯過【詳見下一頁】。

太古船塢是太古工業城內的重要建築，它自1907年啟用，經歷戰爭和重建後，終於70年代關閉。太古工業城舊居民甄洵芝的父親，當年是太古船塢旱塢中的一個小管工，所以甄洵芝一家自他2歲時便住入太古工業城內的員工宿舍。

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昔船塢工人 「門常開」睡覺

住在員工宿舍，甄洵芝的鄰居都是父親的同事，彼此串門，晚上借點鹽糖已是常事，「當時我的鄰居是父親的判頭，較有錢，所以我不時會去『癡電視』，當年喜歡睇麗的電視。」

雖然父親是管工，但甄洵芝家中有6兄弟，所以他兒時的生活仍不富裕。他憶述，員工宿舍內除了大判頭，家家戶戶都頗窮，加上當時並無冷氣，為了睡得舒適，大家都習慣打開大門睡覺，令屋內更加通風，「反正家裏都沒東西值錢，不怕被人偷。」

太古工業城與其說是工業集中地，倒不如說是一個小社區，除了船塢和員工宿舍外，工業城內員工俱樂部、診所、戲院、茶樓等一一不缺，更有太古小學供工人子女就讀。

如小社區 每處都有快樂回憶

在甄洵芝回憶裏，每一個地方都有快樂的回憶，「當時考試考得好，媽媽帶我去茶樓食豬油撈飯，熱騰騰的白米飯被豬油包裹，加上一隻雞蛋，受熱的蛋液黏住米飯，豬油香、蛋香、米香一口吞下，是我兒時最好的獎勵。」

而診所亦是太古工業城內的特別設施，在20世紀中葉的香港，醫療服務仍然有限，當年可以「睇醫生」亦是一件幸事。甄洵芝憶述，整個太古工業城只有一間診所，所以每次想睇醫生都要大排長龍。然而，當年甄洵芝就不時「打尖」，「我媽好聰明，每次我哋要睇病前都要我地洗乾淨先去，無臭味，醫生自然喜歡，我哋就更快有得睇醫生。」

張果老何仙姑 為老師起花名

當年太古提供的福利相當全面，太古工業城內的員工子弟可以免費入讀太古小學，在甄洵芝心中，讀書的時光是美好的，所有同學都是鄰居，大家一起為老師起「花名」，訓導主任叫「張果老」、最美麗的老師叫「何仙姑」，放學後就一起到員工俱樂部踢足球，「我覺得我踢得幾好架，大個咗有做吓教練。」

當年讀書不易，甄洵芝自是對太古小學有份情意結，更將女兒送到太古小學就讀。他表示，除了情意結外，太古小學的背後由太古集團營辦，令他對學校的資源有信心，亦認為學校富有人情味。

他舉例，為回饋母校，他曾任太古小學的家教會主席，約7年前他見到有家長買不起新校服，有學生要穿泛黃的校服，遂向校方提議由校方回收舊校服並乾洗，並用10元的價錢售予有需要家長，豈知校方一口答應，自始每年都有此計劃。

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記者：陳梓蔚