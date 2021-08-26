【太古故事】近半世紀前太古城買樓只需12萬　越洋船上餐單用扇寫

▲ 在1970年代，太古城一個單位最平只需12萬。（梁偉榮攝）

太古集團為慶祝在香港營商一個半世紀，將於明日起於海事博物館舉辦「信望香港、信望未來」展覽，當中有6個主題展區，記載不同範疇的歷史，例如太古集團最為人所知的太古城，它在1976年的價單就是展品之一。當年太古城翠湖台鄱陽閣最平單位，只需12萬元；另外，太古可口可樂多年來的產品和副產品，亦是重點展品之一。

記錄太古集團歷史的「信望香港、信望未來」展覽將於8月27日至10月12日舉行，市民可免費入場。展覽設6個展區，涵蓋太古集團在煉糖、可樂、航運、社區建設和航學的歷史故事。

展覽以講述歷史為主，策展時除展出舊事物外，更設置多個互動體驗裝置；例如講述航空歷史部分，參觀者可虛擬試穿歷年來的國泰航空人員制服拍照。另外，國泰客機商務艙座位亦搬到展場，讓市民試坐。

▼ 點擊圖片放大 +2

展品方面，展區內有一座高約2米的太古城翠湖台鄱陽閣模型，背後有一份1976年價單，記錄了一個低層單位，最平只需12萬元。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

可樂及煉糖區域則設置了一個大型「格仔」展櫃，每個展櫃都放置了與太古可口可樂相關產品，其中一公升的樽裝可樂，相信不少年輕人都未曾見過。

▲ 可口可樂是太古集團的重要業務，多年來與之相關的產品不計其數。（梁偉榮攝）

▲ 可口可樂是太古集團的重要業務，多年來與之相關的產品不計其數。（梁偉榮攝）

▲ 可口可樂是太古集團的重要業務，多年來與之相關的產品不計其數。（梁偉榮攝）

▲ 可口可樂是太古集團的重要業務，多年來與之相關的產品不計其數。（梁偉榮攝）

▲ 可口可樂是太古集團的重要業務，多年來與之相關的產品不計其數。（梁偉榮攝）

▲ 可口可樂是太古集團的重要業務，多年來與之相關的產品不計其數。（梁偉榮攝）

至於航運區域，除了介紹舊時船塢如何將大船引入旱塢修理，更透過展品反映了1968年，透過太古輪船來往香港及澳洲時，船上乘客生活質素的典雅，例如其中一個展品，就是一張晚飯菜單，高雅不在於菜式的名貴，而是在於太古集團將菜單寫在絹扇上，絹扇除了菜單，亦有精緻的蝴蝶圖案。

▼ 點擊圖片放大 +2

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳梓蔚