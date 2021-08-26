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【英雄本色】狄龍拖乖孫溫馨散步　譚俊彥上載照片證父親健康無恙

娛樂 10:04 2021/08/26

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狄龍身體十分健康。

現年74歲的影星狄龍，早前跟兒子譚俊彥慶祝生日後，坊間傳出狄龍在家中洗澡時昏厥，送院後情況緊急，事件傳出後，甚至一度流傳出狄龍的死訊，各界都對狄龍大哥的健康情況甚為關心。

譚俊彥昨日在社交平台便上載了自己兒子跟父親狄龍的合照，相中狄龍精神奕奕，狀態十足，譚俊彥以此粉碎父親狄龍病重的謠言。

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譚俊彥回應傳言

譚俊彥發布相片中，狄龍抱著孫仔，盡顯慈詳相當有愛。狄龍上星期生日，譚俊彥亦留言補祝父親，留言：「兩位大俠生日快樂！一位75歲一位4歲，我好感恩可以影到呢張相，我自己愈嚟愈少上社交媒體，因為喺網上嘅世界好多時候都分唔清咩係真係假，傳播一啲假嘅訊息出去係一個好不負責任行為！」

譚俊彥顯然回應外間的不實傳言，並證實父親狄龍身體很好，他亦感謝各界好友關心，留言：「唔好意思要你哋擔心啦！我亦都希望每年可以做一個快樂嘅攝影師幫佢哋影相。」

他再寫道：「阿爸上星期生日，當時我哋都有喺屋企切蛋糕，而今日我個仔生日，諗住一家人出去食飯，爺爺都畀咗封利是畀囝囝，希望大家都健健康康。」

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仍在拍戲不言休

狄龍原名譚富榮，70年代初已是影壇當紅男星，為邵氏拍過多齣經典電影，古裝大俠形象深入民心，80年代以《英雄本色》再度活躍，成為金馬影帝。至後來在TVB劇集演包青天，形象一直正氣。

狄龍從影至今仍未正式退休，上月底便為溫碧霞監製的電影《我們的十八歲》開鏡，與文雪兒相隔40多年再合作，並合演夫妻。

同場加映：193+JNY專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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