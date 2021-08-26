【垃圾徵費】草案立法會三讀通過　 當局會設熱線接受投訴及舉報

立法會今日（26日）恢復《2018年廢物處置（都市固體廢物收費）（修訂）條例草案》二讀，最終以37票贊成及1票反對下，三讀通過《2018年廢物處置(都市固體廢物收費)(修訂)條例草案》。環境局局長黃錦星表示，局方將提供18個月的適應期，在正式落實垃圾徵費後，市民必須購買指定垃圾袋拋棄垃圾，而綜援人士則可獲每人每月10元補貼。

黃錦星表示，政府會按步就班實行政策，以18個月準備期為基本安排。當局理解貧窮人士的需要，會繼續諮詢各界人士意見，並在準備期之中徵詢立法會環境事務委員會意見，隨後才公布生效日期。他指，局方會密切了解日後情況，特別是疫情後的經濟復甦進度，繼而就具體的實施日期再諮詢立法會。局方亦計劃在實施計劃後，向綜援人士提供每月每人10元的補貼。

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黃錦星續指，政府會推動以風險為本的執法模式，會在最初半年的適應期檢查市民有否使用特定垃圾膠袋，向違規人士發警告，若然市民屢次違法則會採取執法行動。局方亦會設立熱線解答市民投訴及接收舉報。另外，局方亦會投放資源加強社區回收系統，包括已進行「綠在區區」計劃，逐步在多區興建環保回收站。

法案以37票贊成，1票反對獲得二讀通過，而全體委員會階段中，眾委員亦無異議，經修正後的草案獲得通過。最終在三讀階段，以37票贊成，1票反對下，獲得通過。

昨日會議上，除了熱血公民議員鄭松泰表明反對，指法例只向小市民開刀，卻沒有提及生產者責任之外，其餘發言的議員均表示支持，但多人促請政府增設更多回收設施，並要教育市民提高環保意識。

黃錦星在表決後見記者表示，多謝立法會三讀通過法案，特別多謝法案委員會的工作。垃圾徵費立法工作充滿挑戰，需要作好準備，但減廢減碳排放是未來必須進行的工作，社會須同心協力，而未來準備期內的工作工作主要包括三方面，包括善用時間培養移風易俗、加強支援和回收配套、加強推廣宣傳教育。

他補充，設立18個月準備期方便業界及市民適應，強調非準備期後法例才正式落實，本港現有的「綠在區區」社區回收網絡可免費回收可循環再造的物品，相信可解決產品包裝過多，從而製造大量垃圾的問題，計劃推行至今市民對反應正面，透過回贈日常用品作誘因，吸引市民將相關物品回收。

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記者：洪芷晴、陳麗娜