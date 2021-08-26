【智能愛人劇透】第18集劇情預告 阿寶代鳳釵赴男網友約會 娛樂 10:25 2021/08/26 分享： 熱門 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 ▲ 《智能愛人》 由李佳芯、陸永、馮盈盈、麥美茵、蔣志光、盧苑茵等主演《智能愛人》，第17集講到為保多姐聲譽，家廉當眾表白，二人終成情侶。多姐到古家作客，竟在垃圾桶裡發現AI夫人的面具。 同場加映：193+JNY訪問 第18集（26/8） 多姐不想阿寶和家廉太過親近，遂向家儀求助。 在古家各人慫恿下，家廉和多姐開始同居生活。 鳳釵以阿寶的頭像，透過網上交友程式認識網友Albert，怎料Albert突然現身。 鳳釵為了圓謊，只能讓阿寶代替自己赴會，家廉暗自擔心。 《智能愛人》第17集劇情 上一頁 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【智能愛人】麥美恩為送歡樂不介意演丑角 提醒自己生活要貼地：要跟觀眾同步 17:26 2021/08/19 【智能愛人】麥美恩為送歡樂不介意演丑角 提醒自己生活要貼地：要跟觀眾同步 【智能愛人】蔣志光演廢老現實好學不倦 再展歌藝唱粵曲版《相逢何必曾相識》示愛 13:22 2021/08/24 【智能愛人】蔣志光演廢老現實好學不倦 再展歌藝唱粵曲版《相逢何必曾相識》示愛 【智能愛人】李佳芯否認曾主動求婚致分手 Ali親為搬入豪宅解畫 17:16 2021/08/24 【智能愛人】李佳芯否認曾主動求婚致分手 Ali親為搬入豪宅解畫 你可能感興趣 【智能愛人】麥美恩為送歡樂不介意演丑角 提醒自己生活要貼地：要跟觀眾同步 17:26 2021/08/19 【智能愛人】麥美恩為送歡樂不介意演丑角 提醒自己生活要貼地：要跟觀眾同步 【智能愛人】蔣志光演廢老現實好學不倦 再展歌藝唱粵曲版《相逢何必曾相識》示愛 13:22 2021/08/24 【智能愛人】蔣志光演廢老現實好學不倦 再展歌藝唱粵曲版《相逢何必曾相識》示愛 【智能愛人】李佳芯否認曾主動求婚致分手 Ali親為搬入豪宅解畫 17:16 2021/08/24 【智能愛人】李佳芯否認曾主動求婚致分手 Ali親為搬入豪宅解畫 智能愛人 電視劇 TVB