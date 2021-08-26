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【智能愛人劇透】第18集劇情預告　阿寶代鳳釵赴男網友約會

娛樂 10:25 2021/08/26

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《智能愛人》

由李佳芯、陸永、馮盈盈、麥美茵、蔣志光、盧苑茵等主演《智能愛人》，第17集講到為保多姐聲譽，家廉當眾表白，二人終成情侶。多姐到古家作客，竟在垃圾桶裡發現AI夫人的面具。

同場加映：193+JNY訪問

第18集（26/8）

多姐不想阿寶和家廉太過親近，遂向家儀求助。

在古家各人慫恿下，家廉和多姐開始同居生活。

鳳釵以阿寶的頭像，透過網上交友程式認識網友Albert，怎料Albert突然現身。

鳳釵為了圓謊，只能讓阿寶代替自己赴會，家廉暗自擔心。

《智能愛人》第17集劇情 上一頁
 

撰文 : TOPick柴犬出動

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