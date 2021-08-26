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【MIRROR X ERROR】《全民造星》特務肥姜再現　姜濤梁業合體推出新歌

娛樂 11:05 2021/08/26

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組合MIRROR今年7月、8月份每周推出一首全新單曲，繼Lokman與Anson Kong合唱的《虎道門》後，最後一擊就是姜濤與ERROR隊長梁業(肥仔)再次合組「肥姜」，推出新歌《特務肥姜2.0》。昨晚MIRROR官方Instagram都有釋出新歌預告圖，二人一紅一黑的造型，令不少樂迷留言大呼期待。

肥仔孖徒弟仔出歌

今次雖則是MIRROR的歌曲計劃，不過早在7月初的宣傳帖文早已有眼利的粉絲發現肥仔的身影。

向來稱呼姜濤為「徒弟仔」的肥仔，發文話「繼Lady Killa之後等左半年 今次仲唔到我壓軸出場  徒弟仔 @keung_show 話太耐無出動有啲悶wo 所以又同佢出一出Mission囉」。花姐就話「一個冇新鮮感又非常有新鮮感嘅組合，特務肥姜2.0」。歌曲將會於明天(8月27日)下午於各大音樂平台上架。

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《全民造星》初現肥姜

肥姜組合早在2018年《全民造星》比賽期間已經出現！姜濤與肥仔在「20強淘汰戰」中組成「特務肥姜」，以幽默的歌舞風格演繹蔡依林的歌曲《特務J》。

肥仔在排練期間一直悉心指導姜濤，但當時身為大熱姜濤對用幽默方式表演欠缺信心。

到正式表演時，二人穿上西裝化身特務，兼且相當有默契，最終以4比1大比數勝出，為組別奪得2個入圍十強的席位。

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同場加映 193、JNY訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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