【公屋上樓】港媽與男友未婚育3子女　申請5人家庭公屋被拒︰唔通要踢走爸爸？

▲ 一名港媽與男友未婚育有3子女，想申請5人家庭公屋被房署拒絕。

住屋問題困擾不少香港人，所謂「得公屋得天下」，申請到公屋可以慳好多。一名港媽在網上討論區分享，她與男友未婚且育有3子女，想申請5人家庭公屋被房署拒絕，因而向網民了解是否沒有結婚證書就未能申請。不過，網民對她的遭遇似乎不感同情，更認為她想攞盡著數。

欠婚書拒申請5人家庭公屋

該名港媽近日於網上討論區「親子王國」，以「無結婚已有三個小朋友，係咪就吾（唔）可以申請公屋呢？」為題發帖，表示自己沒結婚，與男友有三個孩子，詢問網民是否不可以申請5人家庭公屋。她提及本身有申請在職家庭津貼、學校書簿津貼及學生車船津貼，慨嘆︰

但就因為欠一紙婚書，唔俾我申請公屋。

她留言回覆網民時稱，申請失敗不關人數事，不明白「冇結婚證明書點解申請唔到公屋」，並大呻「唔通要踢走爸爸？」可是，她指如果踢走爸爸，自己沒有入息，不知能否與子女申請公屋。

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網民︰想攞盡著數？

不少網民提供意見，表示其實港媽只需與男友結婚，有結婚證書即好辦事，否則只能她與3個子女申請4人公屋。有網民留言，「無婚紙唔俾申請5人（公屋）都好正常」、「咁咪去補返張婚書囉」、「無註冊，拎到大額津貼，又想當家庭單位計申請5人公屋，算唔算著數想攞到盡？」點擊睇更多網民意見︰

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港媽其後補充，不願說起前塵往事，只解釋小朋友出生時沒申請津貼的需要，但近年經濟環境轉差才申請。對於有人批評她攞盡津貼，她反駁︰

自問唔係申請綜援，爸爸都好努力返工，申請津貼都只希望可以幫輕下。

以單親家長名義申請公屋

據房署資料顯示，公屋申請者與其他家庭成員的關係必須為夫婦、父母、子女、祖父母、孫或單身的兄弟姊妹。父母其中一方可以單親家長名義申請公屋，至於4人及5人家庭每月最高入息限額，分別為$30,950及$37,180；4人及5人家庭總資產淨值限額則分別是$548,000及$609,000。

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責任編輯：王明芳