【食用安全】女子食大量壽司感染沙門氏菌　多重器官衰竭入ICU命懸一線

▲ 內地一名36歲女子因進食大量受污染的壽司，感染沙門氏菌命懸一線。

壽司刺身是不少人最愛，但內地一名36歲女子日前卻因進食大量受污染的壽司，而感染沙門氏菌，導致多重器官衰竭，命懸一線。沙門氏菌是常見引發食物中毒的細菌之一，常見症狀包括嘔吐、腹瀉及腹痛，或有發燒。醫生提醒，如市民出現不適症狀就應儘快求醫。

據內地媒體《廣州日報》報道，家住深圳的36歲女子阿芳（化名）平日身體健康，上個月突然出現腹痛、腹瀉、發燒等症狀，之後自行服藥，惟過了三周後仍未見好轉，一直高燒到40°C不退，並有嗜睡、反應遲鈍的情形，被輾轉送往中山大學附屬第六醫院留醫。

阿芳入院後精神狀態差，呼吸淺促，意識淡漠，皮膚和眼結膜可見廣泛分佈出血點，並出現嚴重感染性休克，生命危在旦夕。之後她亦只能用睜眼、點頭來回答醫生指令，多個臟器系統包括腎臟、消化道、血液等均出現功能障礙，需緊急送入ICU搶救治療。

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當醫生進一步追問阿芳的飲食習慣，才得知她平時愛吃壽司等生冷食物，而發病前曾進食過大量壽司。醫生其後確定了阿芳是因食用了受污染的生冷食物，導致大量沙門氏菌經消化道入血，才出現如此嚴重的症狀。

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中山大學附屬第六醫院ICU主任楊春華表示，感染沙門氏菌的患者，通常會在接觸感染源的1至3天內出現發燒、腹瀉等症狀；發生血液感染的患者，會出現嚴重併發症甚至死亡，因此提醒市民如出現嘔吐、腹瀉或發熱等不適症狀，應儘快求醫。

根據本港衞生防護中心所指，沙門氏菌引致食物中毒的普遍來源，為未熟透的肉類、肉類食品、家禽、未經加熱殺菌處理的奶、生蛋及蛋製食品。

常見症狀包括嘔吐、腹瀉及腹痛，或有發燒。若未能及時接受適當治療，可能出現致命的嚴重併發症，如脫水及敗血病等。

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責任編輯：羅嘉欣