【動物安樂死】幼兔因牙齒長短問題被SPCA安樂死　暫託人事後始獲通知：已有人願領養

▲ 幼兔因牙齒長短問題被SPCA安樂死

動物安樂死議題向來備受愛護動物人士關注，近日一名愛護動物協會(SPCA)暫託人於網上撰文，指近月接收SPCA一隻兔仔進行暫託，完成暫託後原以為兔仔絕育後便可開放供領養，更已為兔仔尋得好領養人，惟突然接到SPCA電話通知指兔仔因有牙齒長短問題已被安樂死。暫託人指事前完全未獲通知，如預先知悉願自行領養兔仔並帶往其他獸醫接受治療，坦言認為SPCA「無盡力去救」。

阿CHING 於SPCA任暫託人已逾2年，家人飼有2隻貓，其中一隻貓是暫託後領養的。早前接到SPCA通知機構接收了某中心大量兔仔，於是希望她代為暫託一隻年幼侏儒兔1個月，待兔仔長大後可以接受絕育手術，並開放供大眾申請領養。期間兔仔於阿CHING 家中飲食正常，不時與家中兩隻貓玩耍，阿CHING更笑言兔兔食量甚大「我仲同媽媽講笑，話兔兔24小時都唔停口食嘢」。

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暫託期間，阿CHING更於兔友群組出帖為兔兔尋有心人領養：

想為兔兔持一個好領養人、好屋企！

而當時有一對有心夫婦亦表示有意領養，更在8月15日暫託期屆滿當日，特意陪阿CHING一同帶兔兔回SPCA填妥申請領養資料。但因SPCA需按程序審查，兔兔亦需先接受絕育，因此夫婦未能即時帶兔兔回家。

及至8月25日，當阿CHING及領養人夫婦都心急為何仍未有兔兔消息時，雙方當日均收到SPCA來電，指兔兔已被安樂死，阿CHING當下晴天霹靂：

有職員打嚟，話獸醫為兔兔麻醉做絕育手術時，照X光檢查發現兔兔有牙齒長短問題，仲話好嚴重。因為係大牙而非門牙，所以日後要麻醉進行磨牙，就算磨完一次，隔幾個月都要再做，影響兔兔一世。

阿CHING指，當職員講述兔兔健康問題時，已即時思考先領養兔兔，再帶牠接受其他獸醫檢查及治療，豈料當刻職員告知兔兔已被安樂死：

事前完全無通知我或領養人夫婦，係唔係有更好的方法救兔兔？係唔係可以有更好安排呢？只感覺SPCA無盡力救兔。

阿CHING續指，完全明白SPCA有責任確保動物完全健康才開放供予領養，但她指了解兔兔健康問題後完全願意承擔領養責任及兔兔的治療，她反問是否應該安樂死前先通知相關人士。

就有關事件，TOPick正向SPCA查詢並正待回覆。

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據台灣愛兔協會網站資料，兔的門牙由六顆不同構造的牙組成，上面有4隻，下面有2隻，通常兔的啃食動作除了進食之外，也順便可以磨掉過長的門齒生長，達到自然平衡。由於兔的牙齒會終年不斷的生長，因此當遺傳、外力或者疾病導致兔的磨牙功能失去平衡而無法磨合時，就會有歪斜生長的困擾出現，兔子的牙齒問題算是很常見的疾病或症狀，如傷害遺傳或感染所造成的咬合不正，不治療的話會不吃而死亡。門齒不正常很容易發現，會造成牙齒過度生長而刺傷嘴唇、鼻子、牙齦或上顎。過長或彎曲的門牙可請醫生直接修剪即可。

據獸醫指出，過長的牙齒會造成對側牙齒承受過大壓力而造成齒列不正，兔子牙齒持續壓迫齒槽、眼窩、鼻淚管等部位，造成膿瘍。嚴重會影響到視力，兔子食慾不佳，嚴重會影響到生命。所以兔子非常需要有適當的咬合來磨牙，確保牙齒不會過長。

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責任編輯：林卓昕