【上車置業】耗盡170萬積蓄上車無錢裝修 90後情侶入住清水樓3年：不想問家人拿錢

▲ 詹先生與女友入住清水樓3年多。

上車置業是人生大事，任職航空業的90後詹先生，2018年買了間340萬元（人民幣、下同）單位，但耗盡170萬首期上車後，詹生的戶口存款已不足裝修費用。他思量過三後，用了1.6萬元進行簡單裝修住進了清水樓，女朋友不介意房子零裝修，帶同愛貓搬入同居。居住了3年，兩人終於儲足首期準備裝修。

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詹先生原本居住在黑龍江哈爾濱，2016年前往廣州工作，他覺得在廣州的發展機會比黑龍江多，城市生活環境也很好，決心在廣州定居。他起初以月租2000元入住單身公寓，面積約40平方米，2017年萌生買樓的想法，2018年睇中了一間170平方米的四房單位，樓價是340萬。

為了上車，他耗盡了170萬積蓄支付首期，每個供款9500元。詹先生坦言，原本自己也沒有太多積蓄，買房更是掏空所有，拿到房子後壓根沒有想過裝修的事情，也不敢想。

既不想問家人拿錢裝修，也不想邊供樓邊租房加重經濟負擔，詹先生前前後後研究了十多天，發現早已有不少入住清水樓的個案參考，通過前人的經驗分享，入住清水樓最重要的是做好水電，還有洗手間的防水，他最後花了1.6萬元做了簡單裝修，便搬了入去。

大約住了一年後，詹先生認識了現時的女朋友，對方不介意房子是清水樓，帶同愛貓搬入同居。對於入住3年的經歷，詹先生指，起初並不覺得有甚麼好驚訝的，不就是沒錢裝修簡陋了點。實際入住生活後，廚房沒有水槽，洗菜倒水需要倒入廁所，有點麻煩。

「住了毛坯之後，讓我更加知道自己需要什麽，也更了解自己的房子，會把想法一點點註入到這個房子裏，讓以後的家變得更加完美。」詹先生透露，已經攢到了基本費用，最近開始裝修房子，會先用30萬元完成硬裝，把家裏裝修成他喜歡的侘寂風，之後再慢慢添置喜歡的家具。

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責任編輯：王明芳