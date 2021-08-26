【最新影片推介】過分操練成精英未必等於資優 如何發掘資優特質？

HKET App家庭台的及健康台節目豐富，為用戶提供多元化的生活化節目。家庭台的皇牌節目包括主攻育兒的《湊得輕鬆啲》、輕鬆烹飪節目《靚太廚房》以及傾聽明星藝人心底話的《TOPick柴犬追星》；健康台的皇牌節目，則包括主打醫生專家坐陣講解都市病的《TOPick診症室》，以及《活得健康啲》。

父母望子成龍，不少更希望子女是資優生？有人認為成績優秀必定是資優生，究竟全級考第一是否等於資優生？資優生能否後天培養？家長如何發掘孩子的資優特質？本周《湊得輕鬆啲》邀請資優教育學苑院長黃金耀博士，分享培育資優子女的心得。

健康台推介：【TOPick診症室】兒童酒精入眼致角膜受損 醫生拆解3類常見兒童眼睛創傷

兒童眼睛創傷嚴重可致盲，健康台《TOPick診症室》邀請到眼科醫生，解構兒童眼睛常見創傷分類，包括可分為化學物品濺傷、硬物刺傷及撞擊3類，而受傷後普遍出現痛楚、流淚、紅腫及難以開合眼睛的徵狀，他特別提醒家長留意小朋友眼睛被撞擊後，可能沒有特別病徵，但長大後或會視力轉差，故受傷後須即時求醫。

娛樂台推介：【TOPick柴犬追星】193與JNY不在乎網絡攻擊 訴說香港組合追夢艱辛路

ERROR成員「3爺」郭嘉駿（193）與前Dusty Bottle成員楊駿（JNY）聯乘推出型格「追女歌」《你是我的Bae》。追蹤名人明星動向的《柴犬追星》今集的嘉賓是193和JNY，大爆錄音室的秘密並談及心目中的Bae。

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