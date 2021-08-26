發行30年Nirvana唱片封面相中人向樂隊索償15萬美元　當年「全裸BB」感人權被奪：全世界都看過我的「那話兒」

▲ Nirvana《Nevermind》唱片去面的嬰兒，長大成人向唱片公司索償15萬美元。

相信大家就算未聽過Nirvana樂隊的歌，但總會見過樂隊於1991年推出《Nevermind》的唱片封面，唱片封面的嬰兒名叫Spencer Elden，樂迷都稱他為Nirvana Baby，估不到唱片推出後事隔30年，這位「嬰兒」竟然向樂隊成員和唱片公司要求索償15萬美元，原因是因為全球的人都看過他的「何B仔」。

▲ 經典的Nirvana《Nevermind》唱片封面。（網上圖片）

▲ 向樂隊索償，但其實這位主人翁在唱片面世10、17和25週年自己親身下水重新演繹過這封而。（圖片spencer_elden_nirvana ig）

被譽為神級樂隊的Nirvana，1987年成立，出道7年只推出過3張唱片，全球售價7,500萬張，有這成績註定成為殿堂級的樂隊，可惜的是主音Kurt Cobain因為濫藥和患上抑鬱症，在1994年在西雅圖的家中自殺，從此成為絕響，樂隊亦隨著他的離開而解體，但Nirvana的唱片和精品仍然熱賣至今。

當中最著名的是《Nevermind》的唱片封面，封面是一個嬰兒在泳池中追逐著一張鈔票，整個構圖已成了當代Pop Art藝術品中其中一幅代表作。

不過，唱片封面的主人翁Spencer Elden最近資詢律師，對這張照片重新解讀，認為它跨越了兒童情色的界線，在水中放入鈔票，令嬰兒看來像一名性工作者。

▲ Nirvana主音Kurt Cobain於1994年在西雅圖的家中自殺。（圖片kurtcobain ig）

▲ Kurt Cobain逝世後，樂隊隨即解體。（圖片off1cial_nirvana ig）

不少人聽了以上的解讀都感到莫名其妙，因為大家都知道它是一幅用來作對資本主義諷刺的相片。而更有趣的是這位自稱是藝術家的Spencer Elden，更分別在專輯推出的10周年、17周年和25周年，自己重新下水演繹封面的專輯，甚至在自己的胸口上紋上唱片專輯的《Nevermind》名字。

當然，這位「藝術家」自有一套解釋方法：

你覺得自己很有名，但其實又沒有做過甚麼。而且當我去看擠滿人群的球賽時，我心裏會想Oh My God﹗在場的所有人都可能看過我小時候的「何B仔」，我感到部分人權被奪去了。

不過，不少網民對這事情的看法是因為這位相中的主人翁缺少了錢，畢竟在拍攝這唱片封面的時候，攝影師只是問問朋友可否拍借他的兒子在泳池中暢泳，而當時是模特兒費用只有200美元。

記者：何偉雄