【我是現場】陳卓賢馮允謙自認不善辭令　Ian感激Hellosss三年不離不棄

▲ MIRROR成員陳卓賢（Ian）和馮允謙（Jay）完成一連兩場《我是現場音樂會》第二擊。

全新本地音樂會系列《我是現場音樂會》第二擊已圓滿結束，一連兩場九展騷由本地唱作歌手MIRROR成員陳卓賢（Ian）和馮允謙（Jay）聯乘限定演出。

Ian和Jay昨晚完成演出後，一同接受TOPick訪問，分享是次的演出感受。

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若表現100分滿分，今日演出給多少分？

Jay：只要我能力做到，我一定會做到100%，今日的狀況的確是可以更好，上場的狀態較好，今天腦袋有些Moment會比較空白，但今天反而很Enjoy那氣氛。

Ian：我也覺得今天的氣氛是，不論是觀眾或自己，自己也比較放一點，進步空間永遠也有的，下次一定會再做得更好。

Jay：很多人叫我學跳舞，雖然有Movement，但也可以更好看。

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▲ Ian展才子風範。（梁樂欣 攝）

台上最Enjoy的事？

Ian：跟Jay合唱的歌是最Enjoy，反而唱Solo時會等待下一首可以跟Jay合唱。

Jay：我也喜歡跟Ian合唱，跳舞時其實有點肉酸，但跟他在台上的時候很Enjoy。

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你們認為說話部分最難，如何準備？

Jay：沒有準備。

Ian：就是不準備，大家也知道我們不擅長這方面。

Jay：若然硬要說一些說話也不好，所以今次就覺得不如不要準備，有甚麼想說的就是去。

Ian：想不到說甚麼那就不說了，完，唱歌。

▲ （梁樂欣 攝）

下次會否考慮取消說話部分？

Jay：可以試試。

Ian：其實我們嚴格來說也不算有說話。那些過渡位需要拿結他。

Jay：我們有說話的，比如：「Jay去拿結他，他回來了。」

Ian：下次可以將它刪掉，反正也沒甚麼內容。

Jay：Cut掉吧。

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上次與MIRROR在這場地演出，覺得跟今次有何不同？

Ian：跟上次MIRROR一定很不同的，性質也不同，MIRROR是跳唱為主。

Jay：我知你想說甚麼，你怕我連累你，可能心想：「跟MIRROR時每位（成員）也很厲害，但跟Jay就......甚麼來的。」

Ian：不是啊，我絕對沒有這樣想，因為我自己也不擅長跳舞。我們也有快歌的，自己會移動一下，好玩的。的確很不同，之前是一大班人，現在則是個人身份跟Jay合作與交流，可以跟他學習，真的很開心。今次的演唱會是音樂為主，大家都是選自己喜歡及想唱的歌，所以很開心。

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再唱Dersperado有何感覺？

Ian：都有感覺的，大家起初認識我就是因為我在比賽上Cover這首歌，今次則以歌手身份唱這歌，也有很大的感觸，大家都見證着我數年來（的成長）。特別開心是看見一班3年前的臉孔現在還在，特別感動。

Jay：對，我還在，我不會離開的，我會在你身邊。

記者：梁樂欣