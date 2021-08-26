【疫苗接種】袁國勇指變種病毒致疫苗有效率下降　盼以打針成群體免疫非實際做法

▲ 港大微生物學系講座教授袁國勇。（資料圖片）

新冠疫情持續逾年，不少地方都以新冠病毒共存作抗疫的策略。港大醫學院微生物學系講座教授袁國勇表示，港府應利用「清零」的時候大量接種疫苗，要先做到「全民接種」，下一步才能「與病毒共存」；強調期望透過接種疫苗形成群體免疫，已經變成空中樓閣，不是實際的做法。

袁國勇團隊日前於報章撰文表示，市民應把握本港現時清零之空間，盡快接種疫苗，達到群體免疫力平衡後，新冠病毒就能長期與人類和諧共存。詳情即看：【下一頁】

袁國勇今早（26日）於電台節目中表示，「清零」和「撲滅病毒」是有所不同，認為港府應利用「清零」的時候大量接種疫苗，有助其後放寬防疫措施。

清零只是一個暫時短暫的政策，應利用清零的時間作大量的疫苗接種，導致全民免疫，再放寬社交距離措施或邊境的控制措施，才可以控制疫情。

不過，他指出，新冠病毒基本繁殖率由最初的2.5，上升至Delta變種病毒的7，即一個人可傳染至7個人；另加上病毒變種導致疫苗有效率下降，期望透過接種疫苗形成群體免疫，已經變成空中樓閣，不是實際的做法。

袁國勇指出，復必泰疫苗及科興疫苗的接種率分別要達到97.4%及142.9%才可建立免疫屏障，而有關數據亦反映疫苗無法阻止病毒傳播，但能有效避免感染新冠後出現重症和死亡個案，呼籲只要適合接種的市民都要接種。

他又說，社會接種疫苗目標應該是讓每個人都接種，即使感染亦不用住院治療，避免令公營醫療系統承受不必要負荷；另認為要先做到「全民接種」，下一步才能「與病毒共存」。

就好像傷風後食藥和休息就可以，對社會來說，整體的代價又會少一點。

袁國勇又指，有不少人擔心接種復必泰疫苗後會導致心肌炎，惟強調每100萬人接種中，僅少於50人出現類似情況，除非錯誤將疫苗注射到靜脈，否則機會很低。

更多最新熱門影片：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：郭詩詩