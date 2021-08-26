【斬傷同事】疑不忿被同事取笑　機電署前文員斬傷同事判醫院令4個月

▲ 被告今（26日）於區域法院被判4個月醫院令。（資料圖片）

機電工程署總部合約男文員於2020年不獲續約後，在最後一個工作天攜刀上班，斬傷疑曾取笑他的男同事，文員早前承認有意圖而傷人等3項控罪，今（26日）於區域法院被判4個月醫院令。

涉案被告曹景進（39歲）早前承認於2020年8月31日，在九龍灣機電工程署總部7樓，有意圖傷害1名男同事，及傷害1名女同事，及管有兩把剪刀。

法官今判刑時指，被告被捕後一直還押於小欖接受精神科治療，精神科報告反映被告於案發時精神分裂病發。雖然本案控罪及案情非常嚴重，但事主的傷勢並沒有危及性命，亦非不能復原，而被告的最新精神科報告亦反映被告於還押期間，精神狀態雖有好轉，但尚未完全康復，因此建議被告應被判以醫院令，以接受進一步治療。

法官考慮到精神科醫生的建議，以及事主的傷勢不算太嚴重，被告案發時只是受精神病復發影響，故決定判以被告4個月醫院令。

案情指，被告於案發時在機電工程署總部任職文員，並於2020年7月底被告知不獲續約，被告遂於案發當日手持菜刀，在辦公室內斬傷1名男同事，更大叫「斬死你」，另1名女同事則在制止被告期間，遭斬傷右臂，男同事則眼眉、臉部、手臂及胸部等有多處裂傷。

被告被捕後於警誡下聲稱「因為個男人玩我，令我無咗份工，我就斬佢」，並表示本來的目標是主管，惟主管當時不在場，於是他改為斬傷曾取笑他的男同事。

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記者：楊詠渝