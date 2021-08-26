  • 31°C
香港時間 : 2021826日 (週四) 12:04
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【斬傷同事】疑不忿被同事取笑　機電署前文員斬傷同事判醫院令4個月

社會 11:31 2021/08/26

分享：

熱門 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

被告今（26日）於區域法院被判4個月醫院令。（資料圖片）

機電工程署總部合約男文員於2020年不獲續約後，在最後一個工作天攜刀上班，斬傷疑曾取笑他的男同事，文員早前承認有意圖而傷人等3項控罪，今（26日）於區域法院被判4個月醫院令。

涉案被告曹景進（39歲）早前承認於2020年8月31日，在九龍灣機電工程署總部7樓，有意圖傷害1名男同事，及傷害1名女同事，及管有兩把剪刀。

法官今判刑時指，被告被捕後一直還押於小欖接受精神科治療，精神科報告反映被告於案發時精神分裂病發。雖然本案控罪及案情非常嚴重，但事主的傷勢並沒有危及性命，亦非不能復原，而被告的最新精神科報告亦反映被告於還押期間，精神狀態雖有好轉，但尚未完全康復，因此建議被告應被判以醫院令，以接受進一步治療。

法官考慮到精神科醫生的建議，以及事主的傷勢不算太嚴重，被告案發時只是受精神病復發影響，故決定判以被告4個月醫院令。

案情指，被告於案發時在機電工程署總部任職文員，並於2020年7月底被告知不獲續約，被告遂於案發當日手持菜刀，在辦公室內斬傷1名男同事，更大叫「斬死你」，另1名女同事則在制止被告期間，遭斬傷右臂，男同事則眼眉、臉部、手臂及胸部等有多處裂傷。

被告被捕後於警誡下聲稱「因為個男人玩我，令我無咗份工，我就斬佢」，並表示本來的目標是主管，惟主管當時不在場，於是他改為斬傷曾取笑他的男同事。

更多最新熱門影片：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

 
記者：楊詠渝

相關文章

【學生流失】直資名校退學人數倍升　9成移民
今日 00:05
【學生流失】直資名校退學人數倍升　9成移民
【疫苗接種】袁國勇指變種病毒致疫苗有效率下降　盼以打針成群體免疫非實際做法
今日 11:27
【疫苗接種】袁國勇指變種病毒致疫苗有效率下降　盼以打針成群體免疫非實際做法
【垃圾徵費】草案立法會三讀通過　 當局會設熱線接受投訴及舉報
今日 10:22
【垃圾徵費】草案立法會三讀通過　 當局會設熱線接受投訴及舉報

你可能感興趣

【學生流失】直資名校退學人數倍升　9成移民
今日 00:05
【學生流失】直資名校退學人數倍升　9成移民
【疫苗接種】袁國勇指變種病毒致疫苗有效率下降　盼以打針成群體免疫非實際做法
今日 11:27
【疫苗接種】袁國勇指變種病毒致疫苗有效率下降　盼以打針成群體免疫非實際做法
【垃圾徵費】草案立法會三讀通過　 當局會設熱線接受投訴及舉報
今日 10:22
【垃圾徵費】草案立法會三讀通過　 當局會設熱線接受投訴及舉報
新冠肺炎 疫苗 新冠肺炎疫情 治療 經濟 肺炎 醫生 精神分裂 機電署 精神病

最高瀏覽

【性侵外孫】73歲外祖父涉性侵18歲外孫女　警誡下曾承認因色心犯案
15:24 2021/08/25
【性侵外孫】73歲外祖父涉性侵18歲外孫女　警誡下曾承認因色心犯案
【出軌人妻】網絡作家莎比亞老婆與教師出軌　情夫胞妹現身回應傳聞
11:32 2021/08/25
【出軌人妻】網絡作家莎比亞老婆與教師出軌　情夫胞妹現身回應傳聞
【阿富汗局勢】塔利班對女性「29條禁令」曝光　禁大聲笑塗甲油會被斬手指
14:23 2021/08/25
【阿富汗局勢】塔利班對女性「29條禁令」曝光　禁大聲笑塗甲油會被斬手指