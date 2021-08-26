  • 31°C
香港時間 : 2021826日 (週四) 12:04
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【疫苗接種】張宇人：教職員有責任接種疫苗保障學生　倡因個人理由不接種者須停職

社會 11:36 2021/08/26

分享：

熱門 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

張宇人。（資料圖片）

政府要求全港教職員9月開學前接種新冠疫苗，否則須在公餘時間自費檢測。行政會議成員、立法會飲食界議員張宇人指，學生利益不應被老師的接種意願凌駕，認爲全部教職員都必須接種疫苗，若因個人理由選擇不接種，則需要停職留在家中，他解釋，因爲學生現階段並不適合打針，但教職員每日要接觸學生，老師就有責任接種以保護學生。

張宇人在電台節目稱，他對老師是否保護自己沒有意見，但老師有責任保障學生，相信在官立和資助學校，要作出有關安排並不困難。 

另外，張宇人表示，業界反映在廚房工作時，長期在高溫下佩戴外科口罩，感到辛苦，建議政府考慮按疫苗氣泡原則，讓已經完成接種新冠疫苗的員工，可佩戴較透氣的塑料透明口罩，以鼓勵更多員工接種疫苗。張宇人承認，塑料透明口罩沒有濾芯，亦不會緊貼臉部，保護程度低於外科口罩，但厨房出品部人員不會接觸客人，完成接種疫苗亦能提供一定保障，因此值得考慮放寬。

直資學校議會主席陳狄安說，現時大部份學校教職員接種疫苗的比率，已經超過教育局期望的70%，認為目前暫未需要強制所有學校教職員接種疫苗，據他了解有教職員因健康理由或大病初癒而不能接種。

更多健康台最新熱門影片：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳麗娜

相關文章

【新冠疫苗】聶德權：若每日新增3萬人打第一針　下月底或可達至7成接種率
17:51 2021/08/03
【新冠疫苗】聶德權：若每日新增3萬人打第一針　下月底或可達至7成接種率
【旅遊氣泡】林鄭：新加坡仍是建立航空旅遊走廊首選
21:43 2021/08/04
【旅遊氣泡】林鄭：新加坡仍是建立航空旅遊走廊首選
【防控措施】有評論批新入境要求實為放寬　政府發聲明澄清指出於誤解
22:06 2021/08/09
【防控措施】有評論批新入境要求實為放寬　政府發聲明澄清指出於誤解

你可能感興趣

【新冠疫苗】聶德權：若每日新增3萬人打第一針　下月底或可達至7成接種率
17:51 2021/08/03
【新冠疫苗】聶德權：若每日新增3萬人打第一針　下月底或可達至7成接種率
【旅遊氣泡】林鄭：新加坡仍是建立航空旅遊走廊首選
21:43 2021/08/04
【旅遊氣泡】林鄭：新加坡仍是建立航空旅遊走廊首選
【防控措施】有評論批新入境要求實為放寬　政府發聲明澄清指出於誤解
22:06 2021/08/09
【防控措施】有評論批新入境要求實為放寬　政府發聲明澄清指出於誤解
疫苗氣泡 疫苗 口罩 行政會議 電台 電台節目 老師 張宇人 學校 立法會

最高瀏覽

【性侵外孫】73歲外祖父涉性侵18歲外孫女　警誡下曾承認因色心犯案
15:24 2021/08/25
【性侵外孫】73歲外祖父涉性侵18歲外孫女　警誡下曾承認因色心犯案
【出軌人妻】網絡作家莎比亞老婆與教師出軌　情夫胞妹現身回應傳聞
11:32 2021/08/25
【出軌人妻】網絡作家莎比亞老婆與教師出軌　情夫胞妹現身回應傳聞
【阿富汗局勢】塔利班對女性「29條禁令」曝光　禁大聲笑塗甲油會被斬手指
14:23 2021/08/25
【阿富汗局勢】塔利班對女性「29條禁令」曝光　禁大聲笑塗甲油會被斬手指