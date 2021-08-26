【疫苗接種】張宇人：教職員有責任接種疫苗保障學生　倡因個人理由不接種者須停職

▲ 張宇人。（資料圖片）

政府要求全港教職員9月開學前接種新冠疫苗，否則須 在公餘時間 自費檢測。行政會議成員、立法會飲食界議員張宇人指，學生利益不應被老師的接種意願凌駕，認爲全部教職員都必須接種疫苗， 若因個人理由選擇不接種， 則需要停職留在家中，他解釋，因爲學生現階段並不適合打針，但教職員每日要接觸學生，老師就有責任接種以保護學生。

張宇人在電台節目稱，他對老師是否保護自己沒有意見，但老師有責任保障學生，相信在官立和資助學校，要作出有關安排並不困難。

另外，張宇人表示，業界反映在廚房工作時，長期在高溫下佩戴外科口罩，感到辛苦，建議政府考慮按疫苗氣泡原則，讓已經完成接種新冠疫苗的員工，可佩戴較透氣的塑料透明口罩，以鼓勵更多員工接種疫苗。張宇人承認，塑料透明口罩沒有濾芯，亦不會緊貼臉部，保護程度低於外科口罩，但厨房出品部人員不會接觸客人，完成接種疫苗亦能提供一定保障，因此值得考慮放寬。



直資學校議會主席陳狄安說，現時大部份學校教職員接種疫苗的比率，已經超過教育局期望的70%，認為目前暫未需要強制所有學校教職員接種疫苗，據他了解有教職員因健康理由或大病初癒而不能接種。

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