【自作自受】22歲牧師自願被活埋稱3日後復活　墓中痛苦掙扎慘死遺懷孕妻

▲ 非洲一名牧師向信徒宣稱自己能像耶穌一樣復活，被活埋3日後慘死墓中。

非洲近日發生一宗活埋致死事件，一名22歲的牧師James Sakala向信徒宣稱自己能像耶穌一樣復活，叫3名教會人員將他雙手反綁、活埋在大坑中，3日後再把墳墓挖開。信眾履行約定，挖出棺木後，卻發現James早已斷氣。

綜合外媒報導，非洲贊比亞牧師James Sakala想向信徒證明《聖經》中描述耶穌復活真有其事，叫信徒將自己雙手反綁活埋，並宣告3日後將「復活」：

我將重現耶穌的神蹟，再次從死亡中復活，如同聖經的記載。

▲ 牧師被活埋3日後死亡。（網圖）

最新影片：考全級第一未必等於資優生 資優學苑院長分享培育尖子心得

掙扎求生慘死墓中

信徒原本期待3日後James會自行爬出來，卻遲遲沒有動靜。信眾前往活埋地點，挖開墳墓後，發現James早已氣絕身亡，長袍上沾了血跡及排泄物，相信他死前曾掙扎逃生，最終窒息死亡。部分信徒得知James死亡後掩面痛哭，有信徒則通過集體禱告、唱詩歌等方式，試圖令他復活，可惜徒勞無功。

James死後遺下懷孕妻子，令旁人感傷。事件傳出後，引起警方注意，據悉其中一名參與活埋案的教會人員向警方自首，另外2人仍然在逃。

最新影片：兒童酒精入眼致角膜受損 醫生拆解3類常見兒童眼睛創傷

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

責任編輯：王明芳