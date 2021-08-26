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【自作自受】22歲牧師自願被活埋稱3日後復活　墓中痛苦掙扎慘死遺懷孕妻

親子 14:00 2021/08/26

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非洲一名牧師向信徒宣稱自己能像耶穌一樣復活，被活埋3日後慘死墓中。

非洲近日發生一宗活埋致死事件，一名22歲的牧師James Sakala向信徒宣稱自己能像耶穌一樣復活，叫3名教會人員將他雙手反綁、活埋在大坑中，3日後再把墳墓挖開。信眾履行約定，挖出棺木後，卻發現James早已斷氣。

綜合外媒報導，非洲贊比亞牧師James Sakala想向信徒證明《聖經》中描述耶穌復活真有其事，叫信徒將自己雙手反綁活埋，並宣告3日後將「復活」：

我將重現耶穌的神蹟，再次從死亡中復活，如同聖經的記載。

牧師被活埋3日後死亡。（網圖）

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掙扎求生慘死墓中

信徒原本期待3日後James會自行爬出來，卻遲遲沒有動靜。信眾前往活埋地點，挖開墳墓後，發現James早已氣絕身亡，長袍上沾了血跡及排泄物，相信他死前曾掙扎逃生，最終窒息死亡。部分信徒得知James死亡後掩面痛哭，有信徒則通過集體禱告、唱詩歌等方式，試圖令他復活，可惜徒勞無功。

James死後遺下懷孕妻子，令旁人感傷。事件傳出後，引起警方注意，據悉其中一名參與活埋案的教會人員向警方自首，另外2人仍然在逃。

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責任編輯：王明芳

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