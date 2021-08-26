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【阿富汗局勢】民眾爭相登機逃離阿富汗　母目睹2歲愛女被人群活活踩死

親子 13:58 2021/08/26

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阿富汗被塔利班重新掌權後，當地引發逃亡潮，首都機場持續混亂，其中一名母親目睹2歲愛女慘遭人群活活踩死。

武裝組織塔利班重掌阿富汗，在首都喀布爾連日有大批民眾湧入機場，希望登上軍機逃亡出國。在當地周六（21日），機場發生人踩人慘劇，據報最少7人死亡。當中一名母親帶同2歲女兒嘗試登機時，不幸被人群撞倒，混亂中女童遭活活踩死。

首都喀布爾機場發生人踩人事件，造成最少7人死亡。（影片截圖）

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2歲女兒慘遭人群活活踩死

據《紐約時報》報道，這名母親曾為美國一間企業擔任翻譯員，在周六她帶同丈夫、2歲女兒、行動不便的父母、三名姊妹及一名親戚，前往喀布爾機場，希望能登上美軍撤離的航班離開阿富汗。

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然而機場情況非常混亂，大批民眾同時爭相登機，一家人被人群撞跌至地上並遭踐踏。該名母親憶述，當時不但手機被踩碎，亦被人踢到自己的頭部，導致呼吸困難。其後她嘗試站起來尋找自己的愛女，卻看到女兒慘被活活踩死，

我感到無比恐懼，因為我完全救不了她。

形容女兒生前很勇敢

家人之後帶著女童的遺體回家埋葬。母親形容女兒生前是個勇敢的孩子，在塔利班攻城後，市內不斷傳出槍聲，自己曾告訴女兒那是放煙花的聲音。其後每當槍聲響起，女兒不但不感到害怕，並會大叫「煙花！」。母親續指，一家人短時間內不會再回到機場，

我會寧願在家裡有尊嚴地死去，也不希望以如此沒尊嚴的方式死去。

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責任編輯︰王明芳

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