【媽媽的神奇小子】君如爆導演10年間遭投資者不斷拒絕　古天樂出資將勵志傳奇搬上銀幕

▲ 全靠古天樂出資，蘇樺偉母子奮鬥事才可呈現銀幕。

改編自殘障田徑運動員蘇樺偉的電影《媽媽的神奇小子》上映以來，口碑不俗，而且票房已衝破1200萬元，可說叫好叫座。

身兼監製和女主角的吳君如在昨日（8月25日）於IG發貼文，大爆《媽媽的神奇小子》導演尹志文10年前已構思拍攝此題材，可是一直「叩門」找投資者卻屢被拒絕。

直至遇上古天樂這位有心人願意出資，才終於可以把蘇樺偉母子的故事拍成電影。君如除大讚導演有毅力外，更謂蘇樺偉母子故事令人動容，寫道：「其實體育，田徑，比賽，輸贏，金牌都係其次。母子關係先係呢部戲嘅核心。」

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▲ 吳君如跟導演尹志文。（取自instagram）

拍《金雞》結緣

吳君如昨日於個人IG分享數張跟導演尹志文的合照，原來拍攝《媽媽的神奇小子》前二人已結片緣，當年君如拍攝《金雞》時，尹志文剛剛入行擔任該片的第二副導演。

君如更大讚尹志文這位導演好有火，她寫道：「記得佢好盡責。拍戲現場地方很細，迫滿很多嫖客同很多雞，當然係茄喱啡。佢好有火，不停小來小去，控制現場大局。做哂我想做嘅嘢。講哂我想講嘅粗口。」

▲ 吳君如很佩服導演的毅力。（IG影片截圖）

古天樂成關鍵

君如續說尹志文多年前已想將蘇樺偉勵志故事搬上銀幕，惟一直找不到投資者，而古天樂是開拍《媽媽的神奇小子》的關鍵人物。

她寫道：「跟住好多年無見。聽到行內人話佢搞咗好多年蘇樺偉嘅劇本，喺各大公司兜兜轉轉游車河，即係開唔到。大前年終於古天樂揾我，問我有無興趣。我看完第一稿劇本，約了導演傾。傾足一年。因為我覺得個故事最好睇同最感動我嘅係蘇媽同偉仔嘅關係。」

君如續指：「感動我嘅唔只係偉仔嘅毅力，而係做偉仔嘅媽媽需要更大嘅毅力。其實體育，田徑，比賽，輸贏，金牌都係其次。母子關係先係呢部戲嘅核心。我每次見到蘇媽都好感動。我好佩服佢。覺得佢好偉大。我不停在想如果我係佢，我會唔會做到佢咁？」

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▲ 古天樂向來支持香港電影業。（取自instagram）

君如十分欣賞尹志文那份毅力：「其實尹志文導演都有無比毅力。佢搞左呢個戲十年。死咬住唔放。中間經歷好多老闆嘅拒絕。同我傾劇本，我都好蹺口摻手。但係佢都一一捱過來。我第一次見到蘇媽，連佢都話拍出嚟邊有人睇㗎。」

最後君如更大爆舉行煞科宴那晚，導演尹志文喝了很多酒，她說：「他見人就喊。做咗一晚「醉街」導演。而家睇到呢部電影有咁好嘅成績，我就好似蘇媽望住個仔咁。Jimmy，你都係神奇小子。」

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古天樂支持港產片

古天樂一直對香港電影業十分支持，他於2013年成立天下一電影製作公司，數年間投資拍攝不少具口碑的電影，包括《陀地驅魔人》、《五個小孩的校長》等。

據知古仔暗地裡支持不少本土電影，另外受新冠肺炎疫情影響，不少電影工作者失業，而古天樂旗下的天下一電影公司跟英皇電影攜手合作，於兩年內製作及發行共10部港產電影，主要於香港取景以及聘用本地電影工作人員。

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梁仲恆表現出眾

而早前吳君如於TOPick訪問中透露拍攝《神奇小子》的緣由，她說：「古仔經常跟我傾有甚麼故仔可拍，他收到幾個故仔後，覺得這個故仔不錯，叫我看看能否拍成電影，我跟導演磨合了近大半年，決定由古仔出資，我做監製。」

君如不諱言在選角方面頗困難：「依據我多年拍戲經驗，要找個合適演員演真人真事，加上是殘障角色，可說難上加難，我們經過很多次試鏡及海選也不合心水。直至導演介紹阿炳（梁仲恆）給我認識，說他很像蘇樺偉，之後著他試鏡。」

結果，梁仲恆表現非常出色，觀眾都大眾他演出入型入格，與君如所合演的母子情亦十分動人。

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