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【養生之道】譚倩紅精靈現身慶生飯局　90歲「容姨」每日拉筋保健康

娛樂 17:19 2021/08/26

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「容姨」譚倩紅慶祝90歲生日。

在經典處境劇《真情》演容姨深入民心的譚倩紅，近年雖已淡出幕前，但「容姨」身體十分健康，8月28號將是譚倩紅90歲生日，資深傳媒人汪曼玲早前便為她及同日生日的吳麗珠一同食飯慶生，並透露了「容姨」的近況。

傳媒人汪曼玲在社交平台分享跟譚倩紅、吳麗珠及好友的慶生飯局照，並留言：「吳麗珠和紅姨都是八月之星，更在28/8同月同日生辰快樂。珠女特別安排飲茶，和媽咪紅姨做生日。#紅姨原來今年90歲，行動敏捷、頭腦清晰、有超凡記憶力，舊故事如數家珍。」

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譚倩紅跟吳麗珠同慶生。（取自汪曼玲facebook）

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汪曼玲又透露現時「容姨」身體健康，稱：「口中一把白牙，無一隻假牙，是否很令人羡慕呢！她得閒唱下粤曲做善事、已有七年沒有再拍戲，日子過得優悠自在，是個快樂的老人家。」

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《真情》容姨深入民心

為50、60年代粵劇界正印花旦的譚倩紅，憑「星洲芳豔芬」美譽於粵劇成名，當年還被邀拍了不少電影。直至1970年，她決定專心相夫教女故暫時息影，當時的她也有點不捨：「聽到鑼鼓聲響起會口噏噏，跟住去唱。不過時間久了，過去了的便算，曾經擁有便可以，何需要那麼緊張。」

直至20年後，譚倩紅獲導演朱日紅邀演電影《七年之癢》正式復出，之後加入TVB參演劇集。

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樂觀不與人爭

譚倩紅於1995年演出TVB經典處境劇《真情》「容姨」一角深入民心，直至2004年演出亞視劇集《8號巴士站站情》後便退出娛樂圈。不過譚倩退休生活完全不悶，除跟朋友唱粵劇及上太極班外，也有被傳媒拍到她到茶餐廳嘆下午茶，生活十分多姿多彩。

她兩年前曾現身睇容祖兒演唱會，在楊千嬅周柏豪拍攝《多功能老婆》時，譚倩紅也有去探班，「容姨」亦有現身，當時曾傳她會復出拍劇，但容姨選擇繼續享福。

同場加映：193+JNY訪問

譚倩紅自覺跟《真情》「容姨」很相似，曾於港台節目訪問說：「編劇應該因應演員性格去寫，我真的不會跟人爭拗，人家說甚麼都認同，不會同人爭，一來性格原因，二人來有麝自然香，何需爭呢。」

譚倩紅曾是粵劇界正印花旦。（電視截圖）

年屆90歲的譚倩紅曾表示養生之道除了每天做拉筋運動外，最重要是抱持樂觀的心態：「最重要是不要緬懷過去，曾經多風光都好，都已經過去，享受當下。開開心心又一日，愁眉苦臉又係一日，何必要揀愁眉苦臉去過呢？」

撰文 : TOPick柴犬出動

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