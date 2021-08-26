【酒店自助餐】九龍酒店9月推龍蝦和牛自助晚餐　網上預訂可享75折優惠【內附連結】

▲ 九龍酒店9月推出龍蝦和牛自助晚餐，可以任食有多款龍蝦及和牛菜式。(酒店提供)

九龍酒店倚窗閣於9月起推出「情迷龍蝦和牛饗宴自助晚餐」，為食客帶來源源不絕的奢華滋味，自助餐桌以入口即化的和牛和鮮的龍蝦做主打，一次過滿足自助餐迷的兩個願望。

大廚於鐵板桌上為食客即席獻上火焰鹿兒島和牛，和牛扒只簡單地以鹽及胡椒調味，讓食客每一口都能感受到和牛的濃厚脂香。

自助餐其他推介菜式有法式焗龍蝦、蒜香鴨肝和牛肉粒、火焰和牛壽司、香芒燕窩龍蝦沙律、龍蝦鉗蟹子青瓜沙律、香草牛油龍蝦伴海膽意大利飯和蟹粉小龍蝦蒸蛋白等。

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此外，還有各款矜貴凍海鮮，如加拿大雪花蟹腳、智利藍青口、紐西蘭青口及3款新鮮至極的肥美生蠔，包括蠔身爽口而帶有海水鹹鮮的法國芬迪加蠔（Fine de Claire）、味道鮮甜的美國生蠔，以及豐厚多汁的紐西蘭生蠔，滿足大家的「蠔癮」。

甜品亦很豐富，包括一系列伯爵茶甜品，如伯爵茶燉蛋、伯爵茶檸檬撻和伯爵茶歌劇院蛋糕；還有深受食客喜愛的芒果拿破崙、焗火焰雪山及Haagen-Dazs雪糕亦一一送上，為是次自助晚餐畫上完美句號！

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倚窗閣

地址：尖沙咀彌敦道19-21號九龍酒店2樓

電話：2734 3803

星期一至星期四：成人628元 | 長者及小童478 元

星期五至星期日/公衆假期及其前夕：成人688 元、長者及小童508元(另加一)

星期一至星期四：成人533.8元 、 長者及小童406.3 元

星期五至星期日/公衆假期及其前夕：成人584.8 元、 長者及小童431.8元

記者：招美寶