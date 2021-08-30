消費氣氛旺　業界生意勝預期　學者：消費券收「乘數效應」 振經濟或逾1%

第一期消費券8月初發放至今已大約一個月，本港市面消費氣氛明顯好轉。綜合本地零售、飲食業界消息，消費券成功催谷了市民的消費意欲，不少人更願意「加碼」消費，商戶生意顯著提升，達致預期中的「乘數效應」。有社區組織指，不少基層家庭收到消費券後，亦有用於以往「不捨得」花的消費上，或增添用於子女的開支。有經濟學者預測，今次消費券對本港經濟帶來的提振作用，將逾政府原先估計的0.7%，甚至超過1%。



財政司司長陳茂波今年2月在財政預算案中宣布推出消費券計劃，旨在藉刺激本地消費，帶動經濟及相關行業增聘人手；當就業增加、市民收入改善，亦反饋帶動更多消費，對提振經濟產生更大的「乘數效應」。政府當時預計，計劃能為本地經濟帶來0.7%的提振作用。

▲ 消費券派發首日，食肆市道暢旺，財政司司長陳茂波亦以自己的消費券購買蝦餃與市民分享。



然而，坊間一度有意見關注，部分市民收到消費券後，或未必額外消費，而只會用於一般日常生活基本開支上，在這種「替代效應」下，擔心最終削弱消費券對經濟的提振作用。



商戶推優惠搶灘 市民樂購心頭好



經過近一個月，自8月初第一期消費券派發後，市面消費氣氛普遍好轉，不少零售、飲食商戶亦對本港經濟前景轉趨樂觀。批發及零售界立法會議員邵家輝表示，第一期消費券派發後，不少零售商戶反映生意額明顯提升，較預期中更好。他指出，過去一年多疫情下，社會壓抑了龐大的消費力，很多市民其實都有心儀貨品，可是卻礙於價錢而一直「心大心細」，最終在消費券加上商戶額外優惠推動下，一次過釋放了這些壓抑的消費潛力，為提振經濟帶來明顯的「乘數效應」。



食好啲買多啲 稍緩基層生活壓力



飲食界立法會議員張宇人表示，自消費券發放後，飲食業界反映生意十分理想，尤其首兩個星期不少食肆訂座情況明顯較之前踴躍，晚市經常爆滿。業界亦趁機推出不同優惠，例如早前的「7月7折」活動、「買幾千送幾百」飲食券等，期望能「食住消費券個勢」，帶動「食好啲、食豪啲」氣氛，增加生意。他預計，在360億元的消費券計劃當中，飲食業最少能受惠於當中的100億元，「如果現時良好的消費氣氛持續，業界甚至可以受惠更多。」

此外，不少基層家庭在收到消費券後，在日常生活開支以外亦多了空間，可作額外消費。社區組織協會副主任施麗珊表示，消費券派發後，部份低收入家庭可以跟一家人難得地「食餐好」，「也有一些基層家庭或獨居長者，平時會唔捨得買的家庭電器如雪櫃、洗衣機、爐頭等，都打算用消費券換部新的。」另外開學在即，一些有小朋友的基層家庭，亦會將部分消費券用於補習班學費、買課外書、返學鞋等。



第二期乘數效應更大 電子支付普及可期



浸大財務及決策學系副教授麥萃才認為，消費券計劃對經濟刺激的作用不容小覷，「0.7%看似不多，但以去年香港GDP近 2.7萬億元計，0.7%已接近200億元，而且消費券集中在8月至12月派發，市面見到的氣氛會更為顯著」。他又指，以近月來的觀察，相信計劃最終對經濟的提振作用，會超過政府當初估計的0.7%，甚至可能超過1%，「良好市場氣氛及額外優惠是關鍵，電子支付平台及不同商戶都推出大量額外優惠。在第一期發放後，總共消費3至4千元的大有人在，相信第二期發放後，更接近節日消費高峰期，『乘數效應』將更明顯。」

▲ 在消費券效應及商戶額外優惠推動下，近期商場人流明顯上升。



此外，消費券計劃除了刺激消費和提振經濟，亦推動電子支付在本港進一步普及。據香港嶺南大學今年6月的調查顯示，過半受訪者有使用三種或以上的電子支付工具，反映電子支付在港日漸盛行。同時，在尚未安裝電子支付工具的街市檔販中，有兩至三成會因消費券計劃而選擇加裝。邵家輝表示，部份原本未裝電子支付的商戶見到消費券發放後熱烈的市況，便急起直追補裝，他相信第二期消費券派發後，電子支付將更加普及，「即使是街市商販亦會慢慢跟上潮流」。

(特約)