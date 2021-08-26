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【聲夢傳奇】TVB上半年虧損收窄仍蝕2.84億元　中期報告點名讚「國民初戀」姚焯菲

娛樂 12:19 2021/08/26

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TVB中期報告提及《聲夢傳奇》。

電視廣播（00511）公布截至今年6月底為止的中期業績，虧損2.84億元，每股虧損65仙，不派中期息；去年同期虧損2.93億元，即虧損有所收窄。

中期報告指出，電視廣播上半年免費電視廣告收入有增長，但myTV SUPER的廣告收入卻按年跌50.94%至2600萬元。不過myTV SUPER連同TVB Anywhere訂戶收入共2.02億元，按年增長6.86%。

至於電商Big Big Shop進行的商品交易總值（GMV）增長10%至6200萬元，平均單值627元。可是因疫情影響，與內地聯合製作收入按年跌16.29%至2.98億元。

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預期廣告收益恢復

該中期報告稱，香港電視廣播和myTV SUPER的廣告業務雖然短期內仍面對挑戰，但指廣告商對東京奧運會、《聲夢傳奇》等獲正面迴響，有信心廣告收益恢復增長。

當中提到《聲夢傳奇》決賽有收視達26.5點，並指節目完結後仍有大批粉絲追蹤參賽者的社交媒體：「該節目是我們在提攜新晉歌星及年輕藝人方面的新嘗試。」

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點名讚姚焯菲

而且報告更點名提到「國民初戀」姚焯菲（Chantel）翻唱《戀愛預告》的片段在YouTube 、Facebook、IG及新浪等總瀏覽近4百萬人次。

可是該公告稱姚焯菲是「年僅14歲的得獎者」，但事實在《聲夢傳奇》決賽內，「專業評審大獎」、「觀眾熱選大獎」及總冠軍的得主為炎明熹（Gigi）。

此外，報告中提到正籌備《聲夢傳奇》第二季，並已有廣告商表示願意贊助節目，並指將加強與環球唱片、 華納唱片及索尼音樂合作，令歌手們出席TVB的音樂節目。

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事實對家ViuTV的MIRROR及ERROR大受歡迎，電訊盈科（008）於8月初公佈上半年業績指，ViuTV比上年上半年增近一倍，並指明MIRROR成功吸引廣告客戶。且看TVB能否成功捧紅《聲夢傳奇》的學員為公司賺大錢。

同場加映：193+JNY專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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