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【新店速報】IKEA進駐大埔超級城加設智能購物設施　推獨家優惠$99開幕限量套裝

休閒消費 12:40 2021/08/26

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IKEA大埔店於8月25日在大埔超級城正式開業

IKEA全新規劃及訂購中心正式進駐大埔超級城，並將於8月25日正式開幕！位於大埔超級城2樓的規劃及訂購中心佔地約五千呎，店內集中多款家居產品、家飾及瑞典食品，過百款產品任君選擇，並加入方便的智能購物設施，帶來別開新面的到店新體驗！為慶祝新店「埔」到，IKEA更推出限定優惠禮遇，與一眾居民共享歡樂。

大埔的IKEA店內設有全新售前貯物靈感數碼體驗及收納規劃專區，顧客可先在數碼互動屏幕內瀏覽各種風格的家居佈置，「預覽」產品放在家中情況，亦可即時按圖進入簡介版面，系統會同時推薦相關產品供顧客配搭。同時，IKEA新設瑞典煮意互動屏幕，內設多個不同配搭的瑞典食譜，顧客可先在互動屏幕瀏覽各款食譜，再到瑞典美食廊購買所需食材，亦可以下載食譜到手機再回家實試。

九月中起，大埔規劃及訂購中心門外將設IKEA專屬的自助提貨櫃，顧客可先於IKEA網頁或APP內下單，再把送貨地點設定為大埔的自助提貨櫃，適用於貨品尺寸在30x30x50 厘米內，當貨品到店，顧客便會收到短訊通知取貨。

大埔的IKEA店內設有全新售前貯物靈感數碼體驗及收納規劃專區，顧客可先在數碼互動屏幕內瀏覽各種風格的家居佈置，「預覽」產品放在家中情況。

為慶祝IKEA大埔規劃及訂購中心正式開幕，顧客可於店內以優惠價港幣$99同時購買KORKEN透明玻璃連蓋瓶、HJÄLTEROLL雜莓燕麥片及HAVREGURT瑞典原味燕麥乳酪（原價港幣$141.9），更可獲贈Oat-ly精美環保購物袋乙個，優惠名額只限1,500個。

為慶祝IKEA大埔規劃及訂購中心正式開幕，顧客可於店內以優惠價港幣$99購買超抵優惠套裝。

IKEA 更將會一連四個週末現身大埔，並於市內四個熱點派發精美禮物，途人讚好及分享指定帖子，即可獲得IKEA飲品乙支，詳情如下：

日期：8月28、29日 及 9月4、5日

時間：下午 1 時 至 5 時

地點：大埔安慈路、消防局附近、鄉事會路、大埔墟火車站隧道

記者：曾嘉善

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