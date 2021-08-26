【電話騙案】騙徒自稱內地及本港執法人員　63歲婦疑墮電騙案損失約347萬

▲ 九龍城警區刑事調查隊第五隊人員接手調查。（資料圖片）

再有港人疑墮電騙案損失財產！警方早前接獲一名63歲婦人報案，指接獲內地執法人員稱其涉及多宗內地刑事案件，另有一名自稱本地執法人員聯絡她，要求交出個人資料及銀行戶口資料以協助調查。報案人隨後發現戶口逾300萬元被轉帳到一個本地戶口，懷疑被騙。

警方表示，今年8月18日接獲一名63歲本地女子報案，指她較早前接獲一名陌生男子來電，對方自稱內地執法人員，並指報案人涉及多宗內地刑事案件。

其後，另一名自稱本地執法人員的男子聯絡報案人，要求報案人交出個人資料及銀行戶口資料以協助調查。報案人按指示交出有關資料後，發現戶口內約347萬港元被轉帳到一個本地戶口，懷疑被騙，遂報案。

九龍城警區刑事調查隊第五隊人員接手調查，案件列作以欺騙手段取得財產，暫未有人被捕。

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責任編輯：郭詩詩