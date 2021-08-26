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【野人生活】67年不沖涼皮膚污垢積成「厚盔甲」　「世上最髒的人」背後藏心酸故事

保健美顏 14:02 2021/08/26

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「世上最髒的人」67年不沖涼，皮膚污垢積成「厚盔甲」。

大家最長試過多久沒洗澡？伊朗一名87歲老伯居然整整67年都沒有洗澡，打破世界紀錄成為「世上最髒的人」。老伯身上因為長年沒洗澡，皮膚上的污垢已積成「厚盔甲」，也幾乎過著與世隔絕的生活。但原來這樣的他，與年輕時受過感情挫折有關。

Amou Haji認為只要一洗澡，就會生病。

綜合外媒報道，伊朗87歲老伯Amou Haji住在克爾曼沙赫省的德日加村（Dejgah）附近的沙漠，幾乎與世隔絕地生活。他已經67年沒有洗澡，因為他怕水，也認為只要一洗澡，就會生病。所以，他身上總是被灰燼和泥土覆蓋，皮膚也因而變成厚厚的「盔甲」。

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皮膚污垢積成厚厚的「盔甲」。

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他的飲食習慣也有點異常，他喜歡吃死動物的腐肉，尤其是箭豬。他也喜歡吸煙，假如吸完村民給他的煙，他就用生鏽的煙斗抽動物糞便。他每日又會從生鏽的油桶裡，撈5公升的水來喝。

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不過別以為他不修邊幅，他會用汽車倒後鏡整理儀容，又會用火燒頭髮修剪。冬天時會戴上頭盔保暖。

有村民好心幫他建造開放式磚棚供他居住，不過他始終愛住在像墳墓一樣的地下洞。

有村民好心幫他建造開放式磚棚供他居住，不過他始終愛住在像墳墓一樣的地下洞。

Amou Haji怪異的生活習慣，原來背後藏著令人心酸的原因。據悉，Haji年輕時受過數次感情挫折。亦有傳他向記者透露，20歲那年妻子染上瘟疫不幸去世，對他造成巨大打擊，故希望一直保留妻子殘留的氣味，不再洗澡。

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責任編輯：羅嘉欣

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