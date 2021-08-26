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【強制驗窗】未有遵從屋宇署強制驗窗通知　業主被判罰款7000元

社會 12:11 2021/08/26

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一名業主由於沒有遵從根據《建築物條例》（第123章）向其住宅單位發出的強制驗窗法定通知，本月於九龍城裁判法院被判罰款約7,000元。（資料圖片）

一名業主由於沒有遵從根據《建築物條例》（第123章）向其住宅單位發出的強制驗窗法定通知，本月於九龍城裁判法院被判罰款約7,000元。

有關單位位於宋皇臺道一幢12層高及樓齡23年的商住大廈。屋宇署根據《建築物條例》第30C（4）條向該單位的業主發出法定通知，要求業主委任合資格人士就該單位的窗戶進行檢驗及所需修葺。

由於該名業主沒有遵從有關通知，故遭屋宇署檢控，並於8月11日被法庭定罪及罰款。

屋宇署發言人今日（26日）說：「根據《建築物條例》，任何人無合理辯解而沒有遵從法定通知是嚴重罪行。屋宇署可根據該條例向業主提出檢控。」

根據《建築物條例》第40（1BD）條的規定，任何人無合理辯解而沒有遵從送達予該人的法定通知，即屬犯法，可處第四級罰款（現時為二萬五千元）及監禁三個月，及可就罪行持續的每一天，另處罰款二千元。

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責任編輯：曾卓鋒

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