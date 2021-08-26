【暴動判囚】涉旺角非法集結認暴動罪　兼職送貨員被判囚3年

▲ 被告黎嘉豪今（26日）於區域法院承認暴動及非法集結兩項控罪，被判囚3年。（資料圖片）

2020年農曆年初二晚上，有人於旺角就暴動4週年而聚集，22歲兼職送貨員當晚於集會現場被捕，事後被控暴動、非法集結及襲警等7項罪名。送貨員今（26日）於區域法院承認暴動及非法集結兩項控罪，被判囚3年。辯方求情指被告只是誤以為違法可達義才衝動犯案。

涉案被告黎嘉豪（22歲）今承認暴動及非法集結兩項控罪，案情指，2020年1月26日案發當晚是旺角暴動4週年，警方早前已對「香港本土起義」申請當日集會發出反對通知書，唯當晚仍有大量人士響應網上號召，到旺角參與「悼念魚蛋革命四週年」集會。

當晚在旺角砵蘭街近朗豪坊外，有大量示威者以雜物堵路及高呼口號，及後示威者與警方對峙，其中被告以揚聲器大聲叫罵警察，又手持電筒向警方發出照射強光，示威者在警方多番警告下仍未散去。

稍後被告又帶領示威者高呼口號，及與示威者組成人鏈拒絕讓車輛通過道路，又指示示威者向警方投擲椰子。及後，警方嘗試上前拘捕被告，但被告作出激烈掙扎，期間導致2名警員受傷。

被告被捕後於錄影會面中供稱，他當晚看到「蘋果直播」，知道旺角的示威者需要更多人手支援，他遂從粉嶺乘搭港鐵前往旺角，途中更沒有支付車資。

辯方今求情時指，被告以為違法可達義才干犯本案，現已深切反省，並知道自己的行為過於偏激及魯莽。

法官判刑時則指，就被告面對的暴動罪，被告於本案中屬領導角色，他帶著揚聲器叫罵警方，使其他示威者情緒高漲，又指示他人向警方投擲物品及以強光照射警方，應被判以有阻嚇性的刑罰，但考慮到被告認罪，決定就此控罪判以被告入獄3年。

另外，就非法集結罪，被告同樣擔當領導角色，使示威者辱罵警員，可以帶來不可收拾的後果，法官就此控罪判以被告入獄20個月。兩項刑期同期執行，因此被告被判囚3年。

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記者：楊詠渝