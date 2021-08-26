【愛護動物】迪士尼義工訪元朗動物庇護中心照顧狗隻　中心負責人：對小動物的愛令我感動

▲ 迪士尼義工訪元朗動物庇護中心照顧狗隻，中心負責人指對小動物的愛令我感動。（迪士尼提供）

今日（26日）是國際狗狗日，為宣揚「領養代替購買」，同時提醒大眾愛護狗隻。早前超過20名來自香港迪士尼樂園度假區的迪士尼義工到訪元朗的數間動物庇護中心，包括阿棍屋動物暫託中心，協助照顧被遺棄或者流浪犬隻。迪士尼義工當日負責清潔及餵飼等工作，協助打掃狗狗的生活空間，沖洗地板，更換籠底的報紙，清洗狗隻的水碗，然後與狗狗外出散步，之後再幫牠們洗澡和準備晚餐。

中心負責人謝婉儀表示，由於每年都有不少動物被遺棄，中心不斷接收動物，現時容量已接近飽和，經常忙不過來，所以義工的幫助十分重要。她感謝一眾迪士尼義工的努力：

由於租金和營運成本高昂，我們目前只有兩個全職員工，每日卻有很多例行工作，所以迪士尼義工的幫忙對我們十分重要。

她又稱，義工不辭勞苦地照顧狗隻的行徑，令她十分動容：

一開始也擔心義工朋友會怕辛苦，始終天氣炎熱，環境限制亦較多，但這四個小時內他們一項接一項地完成各樣工作，亦不覺疲累。他們對小動物的愛和關心令我很感動。

來自設施服務部的迪士尼義工林詩琦表示，很開心義工隊未有遺忘一班小動物，指擔任義工希望為香港每個角落帶來歡樂，協助建立多元共融的社區，希望透過這個義工活動，市民更愛護狗狗及不同的小動物，支持領養代替購買。

我們成功籌劃首項關懷動物的義工活動，能夠出一分力，幫助一班被遺棄的狗狗及小動物，十分有滿足感。

阿棍屋動物暫託中心在2015年成立，紀念負責人謝婉儀因病過世的愛犬阿棍。現時阿棍屋收留及照顧超過160隻動物，包括狗、貓、山羊、雀烏和烏龜。中心希望為被遺棄的小動物提供安身之所，幫助牠們尋找第二個家，亦承諾在有需要的情況下照顧所有動物終老。

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責任編輯：陳麗娜