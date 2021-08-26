【拉闊音樂會】全城撲飛睇姜濤+林家謙+Jer+Tyson Yoshi　商台順應民意網上直播【附詳情】　

MIRROR人氣成員姜濤、柳應廷（Jer）將聯同林家謙、Tyson Yoshi舉行以「風火雷電」為主題的拉闊音樂會，四子難得的合作成為樂迷「求飛」目標，出盡方法為求欣賞心愛歌手的 演出。商台今日中午於社交網站為樂迷帶來喜訊，宣佈屆時將會設有網上直播，可安坐家中欣賞四子演出。

【拉闊音樂會】姜濤直率回應再惹MIRROR內訌？ 阿Jer柳應廷嬲到要掟鞋

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訂購指定商台重溫計劃

商台Facebook專頁列明只要成功訂購指定《365日商台節目重溫服務計劃》（港幣 $540），即可獲得「拉闊音樂會」網上直播，更會有「拉闊音樂會」限量版海報一張。一眾未能購票入場的粉絲可以支持外，也相信此舉是同時希望滿足更多身在海外的粉絲，一同感受現場氣氛。

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一文盡睇《拉闊》換票方法

1.購買天然養生靈芝

9月20日前在指定日期於天然養生旗艦店及指定商店購滿指定金額成為會員, 即可獲得門票一張。購物滿 $9000可獲贈 ZONE C門票、購物滿$12000可獲贈 ZONE B門票、購物滿$15,000成為可獲贈ZONE A門票。天然養生Facebook專頁內都設有不同「送飛」遊戲。

2.叫GOGOVan速遞滿3次即抽獎

GOGOX送出500張門票，由即日起至9月14日，參加者只需使用GOGOVan及/或GOGO速遞滿3次，或成為GOGOBusiness客戶增值錢包每3,000元，即可參加抽獎一次，抽獎次數不設上限。

3.憑點數換領

登記成為「S+ REWARDS APP」會員，於信和集團旗下的屯門市廣場、奧海城、荃新天地、中港城賺取點數，可以3,000點數換領「拉闊音樂會」門票兩張。

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4.食Häagen-Dazs™ 雪糕

大家也可以免費登記成為Häagen-Dazs™ Club會員，登入會員賬戶先按下「參加抽獎」按鈕登記加入活動名單，再於Häagen-Dazs™專門店 /或eShop消費滿 $138或以上 (禮券除外)，即自動獲一次抽獎機會，有機會獲得「拉闊音樂會」門票兩張。