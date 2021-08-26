【東京殘奧】兒時失雙臂遭嘲笑乒乓夢不滅　埃及球手口咬球拍用腳發球贏盡掌聲

▲ 兒時失雙臂遭嘲笑乒乓夢不滅，埃及球手口咬球拍用腳發球贏盡掌聲。

東京殘奧周二（24日）正式開幕，昨日上演乒乓球男子TT6級單打分組賽，來自埃及的選手哈馬度（Ibrahim Hamadtou）雖然直落3局不敵韓國對手，但卻贏盡掌聲。這位年屆48歲的「不可能先生」，靠用腳發球、以嘴巴揮拍，將不可能變成可能，背後更有著一段感人勵志的故事。

哈馬度在10歲時在一場火車意外中失去雙臂，當時他居住的村落，小朋友不外乎踢足球和打乒乓球。有次，他為2個打乒乓球的朋友擔當球證，有人不滿意其中1分的判決，認為他偏幫一方，並嘲笑他「你永遠都不能打乒乓球，所以不要干預我們」，這句話激起了哈馬度的鬥志，令他下定決心去打乒乓球。

哈馬度用嘴巴咬著球拍，用腳指夾球發球，他透露自己苦練近一年才習慣。2013年，哈馬度當選年度最佳阿拉伯運動員，他說道：

那是我生涯中最重要的一年，也令我有更大信心繼續向前。

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2年後，哈馬度又贏得非洲錦標賽的銀牌，其後更在2016年，以45歲之齡登上里約殘奧舞台，雖然最終以第11名完成賽事，無緣獎牌，但他的打法引起網民關注，當時他曾表示：

落敗不一定是失敗。我很開心自己在網上成名，這有助很多人擺脫孤立的處境，為絕望的殘疾人士帶來希望。

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哈馬度去年取得殘奧入場券，當時他接受傳媒訪問時表示，希望能發揮得更好，並奪得獎牌。

我想告訴所有埃及和非洲選手，世上沒有不可能的事，殘障不在於四肢，而是在於不堅持自己喜歡的事。

哈馬度昨日出戰本屆男單TT6級分組賽，亦是賽事中唯一一名非洲選手，最終以6：11、4：11及9：11直落3局不敵韓國的朴洪圭，下場會對中國球手陳超。

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責任編輯：羅嘉欣