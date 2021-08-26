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【MIRROR熱潮】AEON被投訴播太多MIRROR歌　顧客要求改播兒歌粵曲獲店長秒回

親子 13:27 2021/08/26

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AEON超市分店收到一名顧客投訴播得太多MIRROR的歌曲。

本地男團MIRROR人氣爆燈，今年所推出的新歌播到街知巷聞，連百貨、商舖都播MIRROR的歌吸客。不過，位於藍田的AEON超市分店有顧客投訴播MIRROR歌曲太多，更明言「煩死了」，要求分店改播兒歌或粵曲及，獲得店長極速回覆。

近日在多個facebook群組及IG流傳一張AEON分店的顧客心聲，蓋上收件日期是8月21日，內容寫上：

店主你好！這個舖設在藍田，我本人認為在這個地方較為多老人家，因此為了配合大眾的口味，我在此建議不要在播那麼多MIRROR的歌，三兩分鐘又聽到一首，煩死了。在此建議播一些兒歌或粵曲，適合不同年齡層的人，Thanks！

AEON店長翌日撰文回覆顧客。（圖片來源︰ jojo__wu's IG）

店長對此火速回應，22日親自撰寫「店長的話」回應：「親愛的顧客，感謝您的意見，有關店內的背景音樂，是由本公司統一安排，我們會反映閣下的意見。在往後的安排中，能加入不同類型的音樂，提升店內的購物氣氛，期待您再次光臨本店。多謝！」

    點擊圖片放大
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網民︰MIRROR咪兒歌囉

一眾網民認為這位顧客的投訴理由無聊，這是一間超市又不是電台，不設點唱環節。而且現時的大眾口味就是MIRROR，「就係播MIRROR我先行得多咗」、「點解要禁止其他老人家聽MIRROR」？

同場加映︰資優學苑院長分享培育尖子心得

網民稱反而應該是另一間日式超市的主題曲更洗腦︰「Don Don Don Donki有冇人投訴過？其實我都想投訴呢個！」網民指如果AEON真的順應要求播粵曲和兒歌，相信會「真心趕客」。更多網民意見點擊下圖︰

    點擊圖片放大
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責任編輯︰王明芳

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