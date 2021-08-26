【垃圾徵費】立法會三讀通過草案　綠惜地球等環團憂欠缺條例生效日期實施遙遙無期

▲ 《2018年廢物處置（都市固體廢物收費）（修訂）條例草案》今日於立法會三讀通過。(經濟日報資料圖片)

《2018年廢物處置（都市固體廢物收費）（修訂）條例草案》今日於立法會三讀通過。綠惜地球回應表示，環保部門與政黨早前舉行閉門會議，商議連串附加限制，令法例有效落實增加變數，恐削弱減廢成效；綠色和平亦認為，此法案拖延長達16年，今確立法案條文屬邁向 「減廢願景」的重要一步，但欠缺條例生效日期、時間表及各階段減廢目標，條例變相 形同虛設。



綠惜地球高級項目主任劉兆朗表示，法例準備期由原來的12至18個月，改為至少18個月，而準備期後的法例實施日期，須獲立法會環境事務委員會同意及刊憲，而不是現時確立，他不滿政府為實施設至少18個月準備期過長，亦擔心法例實施日期由立法會日後決定會增加變數，令法例正式實施遙遙無期。他亦不同意有政黨提議，全民派發垃圾袋一年，認為即使要令市民適應新措施，派發三個月亦以足夠，以免違背教育市民減廢的目標。劉兆朗又希望政府加快興建更多廚餘回收設施，及將膠樽中央回收擴展至十八區，以配合法例實施。

綠色和平項目主任譚穎琳表示，苦等16年的垃圾徵費雖終獲通過，但條例正式實施日期，甚至以何標準來擬定開始收費日子竟失蹤，實在匪夷所思。眼看多個國家與地區十多年前早已實施，香港的減廢步伐實在落後甚多。當局及立法會議員勿再拖延， 必須立即確立垃圾徵費的實施日期，於減廢路上急起直追。

綠惜地球建議，法例準備期不應多於18個月，並指政府若要培養市民適應政策，可考慮在準備期的最後3個月派發「試驗垃圾袋」。 該會又指，政府若安排免費收集及處理餐飲業界妥善分類的廚餘，應盡早加速擴展廚餘污泥共厭氧設施到6個大型二級污水處理廠，並加快興建第3座廚餘廠，兼顧收集工商及家居的廚餘。該會強調，當局應在法例實施前，把「中央收膠」計劃擴展至全港18區，做好回收配套，以利市民減廢，減省購買指定垃圾袋的開支。

譚穎琳認為，政府應把握十八個月的準備期，讓市民和商界充分了解垃圾徵費程序及其個人責任。至於政府提及於實施初期，免費派袋指定垃圾袋，協助市民適應。綠色和平就此建議適應期，不應超過三個月，以免適得其反。同時政府應儘早訂立垃圾徵費時間表，令市民清楚處理垃圾的程序，與社會建立共同目標以攜手達至最終減廢願景。垃圾徵費原意為實踐污者自付的原則，源頭減廢最為關鍵，當局需積極改進減廢配套，以及改善回收系統 ，實為缺一不可。

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記者：洪芷晴、陳麗娜